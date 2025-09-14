Las conversaciones comerciales de US-China comienzan en Madrid







China y el Estados Unidos Comenzó la última ronda de conversaciones comerciales el domingo en Madrid, donde están listos para aplastar su disputa de Tiktok y las tarifas fuertes prometidas del presidente Donald Trump.

La delegación china se encuentra en la capital española hasta el miércoles y los altos funcionarios, incluido el vicepresidente He Lifeng, se reunirán con la delegación estadounidense dirigida por el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

El gobierno español dijo que las conversaciones del domingo comenzaron en el Palacio de Santa Cruz, la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Las tensiones comerciales entre Beijing y Washington han estado en una montaña rusa en 2025, con ambos lados abofeteando aranceles entre sí.

Las tarifas de US-China de Tit-for Tat alcanzaron triples dígitos en ambos lados en un momento de este año, gruñendo cadenas de suministro.

Desde entonces, Washington y Beijing han llegado a un acuerdo para reducir las tensiones, reduciendo temporalmente los aranceles al 30 por ciento por parte de los Estados Unidos y el 10 por ciento por parte de China.

En agosto, retrasaron la reimposición amenazada de aranceles en las exportaciones de los demás por otros 90 días, lo que significa que la pausa en las tareas más pronunciadas estará vigente hasta el 10 de noviembre.

«Las delegaciones chinas y estadounidenses se reunieron aquí el domingo para conversaciones sobre asuntos económicos y comerciales», dijo la agencia de noticias oficial de China Xinhua en un informe de la capital española.

Los principales líderes de ambos países también discutirán su disputa sobre la plataforma de redes sociales de Tiktok durante las reuniones en Madrid.

China instó a los Estados Unidos el viernes a abordar su disputa a través del diálogo.

La fecha límite para la aplicación popular para encontrar un comprador no chino o ser prohibido en los Estados Unidos es el 17 de septiembre, después de que Trump la extendió por tercera vez.

Una ley federal que requirió la venta o prohibición de Tiktok en los motivos de seguridad nacional debía entrar en vigencia el día anterior a la inauguración de enero de Trump.

El Ministerio de Comercio de Beijing solicitó el viernes a Washington que «trabaje con China sobre la base de respeto mutuo y consultas igualitarias, que resuelvan las preocupaciones de los demás a través del diálogo y encuentren una solución al problema», según un comunicado.

Porcelana Lanzó dos investigaciones en el sector de semiconductores de EE. UU. El sábado.

Beijing abrió una sonda antidumping en algunos chips IC originados en los Estados Unidos, dijo su ministerio de comercio en un comunicado.

El Ministerio también dijo en una declaración separada que lanzará una investigación sobre si Estados Unidos había discriminado el sector de chips chino.

El principal negociador comercial chino, Li Chenggang, instó al «diálogo igual y la consulta» entre China y Estados Unidos después de una visita de tres días a Washington en agosto.

La tregua comercial entre Estados Unidos y China ha sido incómoda, y Washington acusó a Beijing de violar su acuerdo y las aprobaciones de licencias de exportación de camina lenta para tierras raras.

China es el principal productor mundial de tierras raras, utilizadas para hacer que los imanes sean esenciales para las industrias automotriz, electrónica y de defensa.

Los principales diplomáticos y jefes de defensa de ambas naciones mantuvieron discusiones consecutivas el miércoles, que los analistas dijeron que podrían marcar un paso hacia una reunión entre Trump y Líder chino Xi Jinping.

Trump dijo en agosto que espera visitar China este año o poco después, señalando que los lazos económicos entre los dos países han mejorado.

