Las contribuciones de Nehru pretenden ser negadas, denigradas y distorsionadas por el primer ministro: Congreso







El Congreso alegó el viernes que Jawaharlal Nehru El Primer Ministro Narendra Modi pretende «negar, denigrar, distorsionar y demonizar» contribuciones inconmensurables a la creación de la India moderna, y afirmó que el primer Primer Ministro de la India debe sobrevivir y sobrevivirá a este «asalto» a su legado.

El partido de oposición dijo que aquellos que están empeñados en borrarlo de la historia del país del siglo XX sólo están reflejando sus propias profundas inseguridades y complejos.

El ataque del Congreso al gobierno de Modi se produjo el día 136 de Nehru. aniversario de nacimiento.

Nehru nació en esta fecha de 1889 en Allahabad, Uttar Pradesh. Fue uno de los rostros principales de la lucha por la libertad del país. Dio su último suspiro el 27 de mayo de 1964.

El presidente del Congreso, Mallikarjun Kharge, y ex partido La jefa Sonia Gandhi rindió homenajes florales a Nehru en su monumento conmemorativo en Shanti Van aquí.

Kharge elogió las contribuciones de Nehru y dijo que su legado es un «faro eterno, que ilumina la idea de la India y los valores que apreciaba: libertad, democracia, secularismo y temperamento científico».

«Su visión continúa inspirando nuestra conciencia y dando forma a nuestras acciones colectivas. Rindiendo homenaje al primer Primer Ministro de la India, un líder que apreciaba profundamente la verdad, la unidad y la paz. Mis mejores deseos en el Día del Niño para el futuro de nuestra nación», dijo Kharge en X.

El líder del Congreso, Rahul Gandhi, dijo que Nehru sentó las bases de constitucional y democráticos en la India independiente a través de su liderazgo visionario e intrépido, y proporcionó al país una nueva dirección.

«Sus ideales y valores siguen siendo una fuente de inspiración para nosotros incluso hoy. Saludos respetuosos a `Hind ke Jawahar` en su aniversario de nacimiento», dijo Gandhi en su publicación en hindi en X.

secretario general del congreso encargado de comunicaciones Jairam Ramesh lanzó un ataque mordaz contra el gobierno en el aniversario del nacimiento de Nehru.

«Hoy es el 136º aniversario del nacimiento del hombre que todavía resuena en todo el mundo, pero cuyas inconmensurables contribuciones a la creación de la India moderna son negadas, denigradas, distorsionadas y demonizadas por el Primer Ministro y su brigada», dijo Ramesh en X.

«Nehru debe sobrevivir y sobrevivirá a este ataque a su legado y sus logros. Aquellos que están empeñados en borrarlo de nuestra historia del siglo XX sólo están reflejando sus propias inseguridades y complejos profundos», dijo.

«Cuando cumplió 60 años el 14 de noviembre de 1949, un voluminoso y extremadamente erudito Abhinandan Granth con introducciones de Rajaji y Sardar Patel se le había presentado. Todavía es una lectura inspiradora. Es probable que la primera fase del ambicioso archivo digital del Fondo Conmemorativo Jawaharlal Nehru http://nehruarchive.in entre en funcionamiento muy pronto, en los próximos días. Será un gran comienzo», afirmó.

El Congreso, desde su dirección oficial, dijo: «¡Sentidos homenajes al Pt. Jawaharlal Nehru en su aniversario de nacimiento! El arquitecto visionario de la India moderna, sus ideales de democracia, secularismo y temperamento científico continúan guiando a la nación hacia el desarrollo y el progreso tecnológico. Su legado sigue siendo nuestra luz guía».

