Las consecuencias del programa Trans7 son consideradas insultantes por Kiai, Santri Geruduk Transmart Jember y Trans Studio Bandung.

VIVA – Ola de protestas contra el programa Xpose Uncensored Trans7 continúa expandiéndose. Después de recibir críticas en las redes sociales, varios estudiantes y la comunidad llevó a cabo acciones en varias regiones como forma de protesta contra las transmisiones que se consideraban insultantes para el kiai y la vida de los internados islámicos, especialmente los internados islámicos (Ponpes). lirboyoKediri, Java Oriental.

No se trata sólo de la oficina de Trans7 en Tendean, Yakarta Transmart Y estudio trans verse afectado por ello. Citado desde la cuenta de Instagram @jember24jam, decenas acción masiva Salieron a la calle frente a Transmart Jember el jueves 16 de octubre de 2025. Llevaban banderas verdes y pronunciaron discursos exigiendo responsabilidad por la transmisión de Xpose Uncensored que fue considerada ofensiva para KH Anwar Manshur, el cuidador del internado islámico de Lirboyo.

Acciones similares también ocurrieron en Bandung. Según informó la cuenta de Instagram @nowdots, decenas de estudiantes realizaron una manifestación frente al Trans Studio Mall Bandung. Aunque llamó la atención de los visitantes, la situación en el lugar siguió siendo propicia bajo la protección de la policía.

Varios internautas destacaron la acción en Bandung porque este lugar no formaba parte directamente de la gestión de Trans7. Sin embargo, los participantes en la acción dijeron que este paso era un símbolo de protesta contra todas las redes empresariales bajo los auspicios de Trans Corp.

Anteriormente se informó que el programa Xpose Uncensored de Trans7, que se emitió el 13 de octubre de 2025, estuvo en el centro de atención después de transmitir un segmento titulado «Los estudiantes simplemente beben leche y tienen que ponerse en cuclillas, ¿es así realmente la vida en la cabaña?». La transmisión, que dura aproximadamente un minuto, contiene una narración que toca la tradición de respetar el kiai de los estudiantes de internados islámicos.

En la narración, el presentador dijo que el kiai vivió una vida lujosa porque recibió sobres de la congregación y mostró una imagen del santri sentado mientras besaba la mano del kiai. La pieza provocó la ira del público porque se consideró que daba una impresión negativa del internado islámico y de las enseñanzas adab del internado islámico.

Desde que la transmisión circuló ampliamente en las redes sociales, el hashtag #BoycottTRANS7 inmediatamente se convirtió en tendencia en la plataforma.

Trans7 admite negligencia y se disculpa