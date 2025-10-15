Las conmovedoras palabras de Hervé Renard tras la clasificación de Arabia Saudita para el Mundial de 2026

VIVA – Entrenador Equipo Nacional Arabia Saudita, Hervé RenardNo pudo contener sus emociones después de ver a los Halcones Verdes partir hacia Copa del Mundo 2026. Detrás de este éxito, el técnico francés recordó a su difunta madre, fallecida el pasado mes de febrero.

Arabia Saudita aseguró un boleto para la Copa del Mundo después de empatar sin goles con Irak, 0-0, en el último partido del Grupo B. Clasificación para el Mundial 2026 Cuarta ronda de la zona asiática en el estadio King Abdullah Sports City, Jeddah, miércoles 15 de octubre de 2025

Este resultado significa que Arabia Saudita tiene los mismos cuatro puntos que Irak pero es superior en productividad de goles.

«El partido contra Irak fue muy emotivo. Mi madre murió en febrero y estuvo con nosotros cuando le ganamos a Argentina (en el Mundial de 2022)», dijo Renard.

«La última vez que lo vi fue en enero. Después del Mundial, me dijo que no podría ver el próximo Mundial», dijo Renard con los ojos llorosos.

El entrenador de 56 años también reveló el último mensaje de su madre antes de morir.

“Me aconsejó que siguiéramos juntos Selección Nacional de Arabia Saudita. Agradezco a Arabia Saudita por invitarme nuevamente a liderar el equipo. «Sin solidaridad no nos clasificaremos», añadió.

Este éxito confirma la condición de Hervé Renard como uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol saudí. Se convirtió en el primer entrenador que consiguió que los Halcones Verdes se clasificaran para dos ediciones consecutivas del Mundial, concretamente en 2022 y 2026.

Renard dejó el puesto de entrenador en 2023, pero se le confió para volver a dirigir la selección nacional dos meses antes de finales de 2024, en sustitución de Roberto Mancini.

Anteriormente, el exseleccionador marroquí también participó en el Mundial de 2018 con la selección norteafricana. Esto significa que Renard anotó un triplete al disputar tres Mundiales seguidos con tres equipos diferentes, un logro poco común para un entrenador.

«Dedico esta calificación al Presidente Yasser Al-Misehal (Presidente de la Federación de Fútbol de Arabia Saudita), y le agradezco porque es realmente un presidente extraordinario. También dedico esta calificación al jugador Fahad Al-Muwallad», concluyó Renard.