Las confesiones de 4 víctimas de confinamiento en automóvil y tortura en modo COD en Tangsel te hacen negar con la cabeza

Tangerang del Sur, VIVA — Todavía estaba oscuro al amanecer cuando Dessi Juwita estaba decidida a huir de la casa en Jalan Eboni 2 Número 15, Pondok Aren, Tangerang del Sur.

Durante dos días, ella, su marido, Indra alias Riky, y dos colegas, Nurul alias Ibenk y Ajit Abdul Majid, fueron mantenidos cautivos y torturados sin piedad por un grupo de personas.

«A las 4.50 de la mañana vi que los guardias estaban dormidos. Había una mujer y tres hombres. Salí lentamente de la habitación y luego me dirigí a la puerta», dijo Dessi en su testimonio, citado el domingo 19 de octubre de 2025.

NN (41) es el cerebro detrás del delito de compra de coches contra reembolso

Como un golpe de suerte, la puerta de la casa donde estaba detenido no estaba cerrada con llave en ese momento. Pero, cuando llegó a la puerta, la puerta de hierro era difícil de abrir. Presa del pánico, Dessi buscó otro camino.

«Me moví hacia un lado de la casa, había una valla de hierro. Estaba decidido a trepar y saltar. Hasta que se me rompieron los pantalones», dijo.

Tan pronto como salió, Dessi inmediatamente corrió lo más rápido posible. Le faltaba el aliento y su cuerpo temblaba. Al final del callejón se encontró con un anciano que le ayudó a sacarlo a la carretera principal.

«Primero pregunté, ¿qué área es esta, señor? Dijo Taman Mangu, Pondok Aren», recordó Dessi.

A partir de ahí, la suerte estuvo de su lado. Un taxista que pasaba por allí se detuvo y se mostró dispuesto a ayudar. Dessi fue llevada a la casa de sus suegros en Cibubur y luego se puso en contacto con su familia en Bandung. Por consejo de su hermano, lo informó inmediatamente a la policía de Metro Jaya.

«El equipo de Resmob de Ditreskrimum Polda Metro Jaya hizo un seguimiento muy rápido de mi informe», dijo.

MAM (41) es el cerebro detrás del delito de compra de coches contra reembolso

Poco después, la policía llegó al lugar. Dessi fue testigo de una escena desgarradora en la que su marido, Indra, fue golpeado.

«Su espalda ya no estaba en forma. Lo azotaron hasta romperla», dijo.

Mientras tanto, Indra dijo que durante dos días fueron torturados sin parar.

«Nos golpearon con mangueras, cables del tamaño de pulgares, perchas e incluso cigarrillos. Si Resmob no hubiera venido, tal vez habríamos muerto», dijo en voz baja.

Ajit respondió que la tortura se llevaba a cabo alternativamente, día y noche.

«Descansar una hora, dos horas, volver a torturar. Muy cruel», dijo.

Mientras tanto, Nurul alias Ibenk admitió que lo trataron como a un animal.

«Sentí que no era humano. Me patearon, me golpearon, no hubo piedad», dijo.