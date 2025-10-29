Las conferencias de prensa son posibles, ¿por qué no pueden ser posibles las reuniones del PSSI Exco?

VIVA – Constructores Semen Padang FC, Otra rosadaresaltando nuevamente el paso PSSI tras la destitución de Patrick Kluivert del puesto de entrenador Equipo Nacional Indonesia.

André exige el compromiso de la federación, que hasta ahora no ha celebrado una reunión del Comité Ejecutivo (Exco) para discutir la evaluación del desempeño del entrenador.

Kluivert ya había sido expulsado oficialmente después de Selección Nacional de Indonesia Fracasó estrepitosamente en la cuarta ronda de la clasificación para el Mundial de 2026. Dos derrotas consecutivas ante Arabia Saudí (2-3) e Irak (0-1) hicieron que el sueño de ‘Garuda’ de volar a Estados Unidos, Canadá y México tocara a su fin.

El presidente de la Agencia de Equipos Nacionales (BTN), Sumardji, afirmó que Exco PSSI realizará pronto una evaluación exhaustiva del desempeño de Kluivert. Sin embargo, hasta el momento esta reunión nunca se ha celebrado.

«¿Por qué señor? Erick Thohir ¿Nunca antes había presidido una reunión del Exco? ¿Qué es? ¿Por qué se retrasa esta evaluación?», dijo André Rosiade en el debate de tiro libre de prensa del PSSI al margen de la Media Cup 2025, el martes.

André bromeó diciendo que se podrían realizar otras actividades, como conferencias con el director técnico Alexander Zwiers y reuniones con los seguidores, pero no se celebraron reuniones importantes del Exco.

«Se pueden celebrar conferencias con Alexander Zwiers, ¿por qué no pueden ser posibles las reuniones del Exco? ¿No es así? Recibir seguidores es posible, ¿por qué no pueden ser posibles las reuniones?» dijo afirmativamente.

El miembro de la Comisión VI de la Cámara de Representantes espera que PSSI brinde espacio para que BTN presente los resultados de la evaluación. Según él, Sumardji, que también es el entrenador de la selección nacional de Indonesia, es la persona que mejor conoce el viaje del equipo bajo la dirección de Kluivert.

«Invite al entrenador de la selección de Indonesia a explicar abiertamente en la reunión del Exco. ¿Cuál es la diferencia entre el tiempo de Shin Tae-yong y el de Patrick Kluivert? Para que podamos tomar decisiones racionales y objetivas», dijo Andre.

André cree que la reunión del Comité Ejecutivo aún debe celebrarse aunque Kluivert haya sido despedido. Esta evaluación es importante, dijo, como material de aprendizaje para que la federación no repita errores similares en el próximo proceso de contratación de entrenadores.