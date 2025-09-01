Las condiciones del centro comercial en el área de Senayan después de la demostración, varias tiendas de marca todavía están cerradas y vacías la exhibición de bienes

Yakarta, Viva – La destrucción del saqueo ocurrió junto con manifestaciones en varias áreas de Yakarta, el viernes 29 de agosto al sábado 30 de agosto.

Leer también: Prabowo reveló la condición de la víctima de la víctima: la operación de shell hasta que su riñón se dañó



Esto resultó hacer un número comercio de marca en el área mal área SenayanSouth Yakarta, cerró y vació los productos.

Basado en el monitoreo tvonenews.comEn Plaza Senayan Mall el lunes por la tarde, 1 de septiembre, varias tiendas como Rolex, Bvlgari, Joyas Empress, parecían cerradas. Incluso la visualización de productos en la tienda no está en exhibición.

Leer también: Wamenhan: No dejes que el piloto haga que el país sea caótico



Pero algunas otras tiendas de marca como Dior, Boss, Fendi, Calvin Klein, Guess, permanecen abiertas y se ven varios comerciantes.

Leer también: Tni niega hacer ‘cipkon’ deja que la acción de demostración se convierta en anarquista



Entonces este centro comercial tampoco parece lleno de visitantes. También se vio a varios oficiales de seguridad al guardia en cada piso del centro comercial. Todos los visitantes que quieran ingresar al centro comercial serán revisados ​​sobre su equipaje.

Mientras tanto, lo mismo sucedió en Senayan City Mall. La tienda de relojes Rolex también se ve vaciando la exhibición de bienes. Pero la tienda se ve abierta y protegida por sus trabajadores.

Pero otras tiendas de marca como Gucci, Balenciaga, Burberry, Kate Spade, Yves Saint Laurent miran abiertos y muestran los artículos comerciados.

Además, el guardia de Mal Senayan City también parecía apretado. Los visitantes que quieran ingresar al centro comercial serán revisados ​​primero sobre su equipaje.

A la vista, acción manifestación Este caos ocurrió el viernes 29 de agosto. Miles de masas de varias regiones intentaron rodear Mako Brimob Kwitang, Polda Metro Jaya al edificio DPR/MPR RI.

Luego, las masas también dañaron una serie de instalaciones públicas alrededor de la escena del crimen (TKP).

Además de Yakarta, la acción también ocurrió en el edificio DPRD de Java Occidental para incendiarias en el edificio DPRD Makassar.

Mientras tanto, el saqueo también ocurrió en varias casas de funcionarios estatales para miembros del Parlamento. Entre ellos en la Casa del Ministro de Finanzas, Sri Mulyani, entonces la Cámara de miembros del DPR, Eko Patrio, Ahmad Sahroni, a Nafa Urbach.

Tvonews / ar spray