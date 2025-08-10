¡Las compras de Kapok en el tokped son engañados!

Yakarta, Viva – Presentador Arie afortunadamente Comparta su amarga experiencia al comprar en una de las famosas plataformas de comercio electrónico. No es broma, el esposo de Fenita Arie afirmó haber sido engañado dos veces al comprar zapatos en línea.

Compartió esta experiencia a través de cargas en su cuenta personal de Instagram. Arie, a quien ahora le gusta hacer ejercicio en Padel, inicialmente tenía la intención de comprar zapatos nuevos para apoyar su pasatiempo. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

«Para los amantes del padel, esto es como y también quiere comprar zapatos. ¿Sabes o no? Me han engañado dos veces», escribió Arie comenzando la historia en el video subido, citado el domingo 10 de agosto de 2025.

Además, dijo Arie, porque a menudo tenía dificultades para encontrar el tamaño de los zapatos Jumbo 47 en una tienda física, eso fue lo que finalmente hizo que Arie deciera comprar en línea.

«¿Por qué estoy mirando Tokopedia? Debido a que creo que el tamaño del pie es 47, es raro que una zapatería que tenga un tamaño «, dijo.

Sin embargo, en lugar de obtener artículos ideales, Arie estaba realmente decepcionada. Los zapatos que compró durante casi Rp2 millones resultaron ser productos falsos de baja calidad.

«¡No sepas Zonk! El que vino fue Rp40 Thousand Shoes», agregó.

Entonces, en fraude En segundo lugar, Arie afirmó haber besado letreros sospechosos. Luego grabó el proceso de unboxing como prueba. En el video, se vio que recibió una pequeña caja que contenía zapatos que estaban lejos de su orden.

«Es demasiado pequeño», dijo en el video.

«Astagfirullah, fraude de nuevo. Nike Air (tamaño) 40. No importa, no cambie más», dijo.

La decepción de Arie incluso alcanzó su punto máximo al intentar presentar una queja. Sintió que la respuesta que recibió solo proviene de un sistema automático, no de empleados humanos.

«Hice un video, me quejé con Tokopedia y dije, cerrando esta tienda. Pero la respuesta fue un robot», dijo.

Aunque había recibido un reembolso, el proceso volvió complicado cuando se le pidió que tratara directamente con el vendedor que lo estaba engañando.

«Pero después de eso, el que respondió al robot nuevamente, ¿qué tenías un empleado?

Debido a esta mala experiencia, Arie afirmó dejar de comprar zapatos en línea. También recordó a sus seguidores que no estuvieran más atentos para no convertirse en víctimas de fraude similar.

«Esperemos que no haya víctimas del mismo lugar», concluyó.