Las comisiones de contenido original italiano han caído un 12%: Rome MIA Report

La inversión total en las industrias de televisión y cine de Italia creció un 9% en 2024 a € 16.3 mil millones ($ 19 mil millones) en todos los sectores en 2024. Pero la producción de contenido original italiano ha caído un 12% a 658 horas durante la temporada pasada, en gran parte debido a menos comisiones de los streamers de los Estados Unidos.

Esa es la conclusión principal de un informe emitido por la Asociación de Productores de TV italianos APA durante el mercado MIA de Roma, que se dedica a series de televisión internacionales, animación, películas y documentales.

Las emisoras gratuitas italianas actualmente representan más del 60% de los originales guionados del país con la emisora ​​estatal Rai aún posicionada firmemente como el principal impulsor de la industria local, al igual que los canales y streamers lineales de Italia confían menos en los títulos originales en comparación con las temporadas anteriores, según el informe.

Señaló que ha habido una caída del 29% en las comisiones de originales italianos de serpentinas como Netflix y Video principal; Una caída del 16% en las comisiones de los puntos de venta de televisión de pago (principalmente Sky Italia) y una caída del 8% de los puntos de venta al aire.

Mientras tanto, el mercado de televisión italiano está haciendo la transición de un «modelo impulsado por la demanda a un modelo basado en productos», dijo la jefa de APA Chiara Sbarigia, quien señaló que este cambio significa que se está volviendo más selectivo sobre los proyectos y dando preferencia a los trabajos que pueden viajar.

Durante una discusión en el panel de MIA celebrada con Sbarigia, la jefa de ficción de Rai, Maria Pia Ammirati, señaló cómo Rai, paradójicamente, ha liderado la transición digital del país con el drama penitenciario de Nápoles «The Sea Beyond» (en la foto de arriba). El exitoso programa ha estado reproduciendo en la transmisión estatal Rai y las salidas lineales y, posteriormente, también en Netflix Italia. La vicepresidenta de contenido de Netflix Italia, Eleonora Andreatta, subrayó que «Netflix continúa invirtiendo en productos italianos» y jugó el supuesto éxito de su drama de época «La ley según Lidia Poët», la serie de prestigio de alta gama de Netflix «The Leopard» y la película original italiana «The Children’s Train», «, lo cual lo convirtió en el top diez de Netflix,» dijo «, dijo».

Video principal Italia Country Country Viktoria Wasilewski señaló de manera similar a la recientemente lanzada original «Hotel Costiera» italiana de Amazon, protagonizada por Jesse Williams, sus próximas «postales originales de Italia» en el idioma inglés de Italia «y la película de Tuscany-Set» No Place to Be Sole «, que» tiene ambiciones internacionales «, dijo.

Nils Hartmann, quien es EVP Sky Studios Italia, elogió «el nivel de alta calidad de la producción de contenido con guión de Italia, ya sea en lineal, transmisión o televisión de pago». Hartmann también citó el hecho de que «en los últimos cinco años, ocho de cada 10 de las series más observadas de Sky Italia son originales italianos», a pesar de que la plataforma «todavía depende en gran medida de las adquisiciones». El destacado próximo original italiano de Sky con el alcance internacional es la serie de saga familiar de Gucci «Game Over» dirigida por Gabriele Muccino, quien dirigió a Will Smith-Starer «The Pursuit of Happyness».