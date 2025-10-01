Las cocinas públicas se construirán ayudando a las víctimas del colapso de Al Khoziny Sidoarjo Ponpes

SidoarjoVIVA – Alivio La humanidad en forma de compensación se da a los sobrevivientes y la logística de emergencia entregada a las víctimas del colapso Musala Al Khozyni Islamic Boarding School, Sidoarjo, East Java.

La rendición fue realizada directamente por el RCEO de PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Surabaya, Jajang Abdul Karim, al cuidador Pone Al Khoziny, KH. Abdul Mu’id Mujib Abbas. La asistencia proporcionada incluyó agua potable empaquetada, pan, fideos instantáneos, comida rápida, al establecimiento planificado cocina pública.

Esta cocina pública está preparada para satisfacer las necesidades nutricionales de los estudiantes, los administradores de internado, así como voluntarios que están luchando en el campo. «Continuamos esforzándonos por responder a los sobrevivientes de desastres. Esperemos que esta asistencia pueda utilizarse para las necesidades de Pesantren urgente y para sobrevivientes y familias», dijo Jajang, miércoles 1 de octubre de 2025.

BSI Maslahat confirma su compromiso de estar siempre presente en cada desastre. Este paso se conoce como una manifestación tangible de preocupación para facilitar la carga de las personas afectadas por el desastre. Mientras tanto, kh. Abdul Mu’id Mujib Abbas expresó su gratitud por la preocupación de Bsi Maslahat.

«Muchas gracias por su preocupación por el desastre en Al Khoziny Islamic Boarding School. Dios desee, la asistencia es muy útil», dijo.

La tragedia que ocurrió el lunes 29 de septiembre de 2025 dejó un profundo dolor para la familia extendida de Al Khoziny Ponpes. En el momento del incidente, el Musala que se construyó de repente se derrumbó y les sucedió a los estudiantes que realizaban oraciones en el primer piso del edificio.