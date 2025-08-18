Las clasificaciones de NBA 2K26 ilustran el declive de Paul George de Sixers

Paul George era el Filadelfia 76ers ‘ Adición de marquesina el verano pasado. Los Sixers lo vieron como la pieza faltante en su construcción de la lista, esperando que transformara la franquicia en un genuino contendiente al campeonato.

Sin embargo, después de una temporada decepcionante, tanto de George como de los Sixers en general, George se dirige a una nueva temporada de la NBA con mucho que demostrar. Desafortunadamente, para George, la base de fanáticos de los Sixers no parece estar de su lado, lo que sin duda hará la vida un poco más difícil para él.

Lo peor es que, a juzgar por su producción la temporada pasada, está en la fase de declive de su carrera. Y, parece que los creadores de NBA 2K26 estarían de acuerdo con esa evaluación, ya que la última calificación general de George en el juego coincide con su reciente producción.

2k le ha dado a George un 81 en general, poniéndolo en la misma conversación que el estudiante de segundo año Alex Sarr y New York Knicks adelante Josh Hart. Un poco lejos del top 10 o el jugador de los 20 mejores, fue visto como durante los últimos 10 años.

La caída en la calificación de 2K es una señal de cómo las acciones de George alrededor de la NBA han caído desde su traslado a los Sixers. Debe demostrar que todavía está entre los delanteros de élite en la NBA en la próxima campaña. De lo contrario, los Sixers tendrán dificultades para lograr sus objetivos.

Sixers también necesitan a Joel Embiid en la cancha

Fuera de la necesidad de George para volver a su mejor momento, los Sixers también necesitarán Joel Embiid en la cancha y saludable. El antiguo MVP ha luchado con lesiones en los últimos dos años. Embiid se sometió a una cirugía en su menisco en abril.

El entrenador en jefe Nick Nurse proporcionó una actualización sobre la recuperación del antiguo MVP durante un Aparición del 13 de agosto en Talksport Radio Durante su viaje a Manchester, Inglaterra, como parte del programa de baloncesto de la NBA sin fronteras.

«Todas las noticias son positivas», dijo la enfermera a Brian T. Smith de Talksport. «Sé que está trabajando muy, muy duro, y creo que las cosas se ven bien. Ya sea que esté listo para el campamento de entrenamiento o no, creo que tal vez hay muchas más decisiones que tomar antes de llegar allí. Pero lo principal es que está sano para jugar y jugar con sus mejores capacidades, porque es increíble, sin duda sobre eso».

Filadelfia ha diseñado su lista en torno al conjunto de habilidades de Embiid. Sin él en el piso jugando a un nivel de élite, los Sixers no pueden esperar para competir por un campeonato.

Dudas planteadas sobre la habilidad de juego de Embiid

Un miembro anónimo del personal médico de un equipo de la NBA recientemente compartió sus preocupaciones sobre Embiid. El personal médico explicó cómo no imaginan que Embiid volviera a ser un candidato MVP. Sus comentarios llegaron durante una conversación reciente con Brett Siegel de Clutchpoints.

«Cuando se siente una segunda cirugía para intentar y solucionar el problema inicial, y luego continúa lidiando con demoras y más complicaciones, esa nunca es una buena señal», dijo el miembro del equipo médico. «Pocos jugadores han podido regresar de múltiples cirugías y lesiones a la misma parte de su cuerpo, que es lo que Joel está tratando de lograr».

El miembro del equipo médico continuó.

«Para él específicamente, su historial de lesiones y su rodilla se remontan a cuando ingresó por primera vez a la liga. Incluso jugar en el nivel que tiene hasta este punto es notable. Por supuesto, todos quieren verlo de regreso y 100 por ciento sano, ya que la liga es mejor con todas sus estrellas en la cancha».

Si los Sixers se quedan cortos nuevamente esta temporada, Daryl Morey puede necesitar explorar la idea de ingresar a una fase de reconstrucción.