Las cineastas femeninas lideran un gran contingente de las características árabes en Venecia

Continuando un gran año para el cine árabe en los principales festivales, con películas como «Once Upon A Time in Gaza», «The President’s Cake» y «The Little Sister» ganan premios principales en Cannes, el Festival de Cine de Venecia está lleno hasta el borde con talento de la región. Los títulos incluyen dos veces al Kaouther, nominado al Oscar, Ben Hania, en competencia con «The Voice of Hind Rajab», «Calle Málaga» de Maryam Touzani y «Hijra» de Shahad Ameen en la Semana de Venecia en Venecia, y la Semana de los Critices de Venecia de Suzannah Mirghani y la Semana de los Criticenses de Yanis Koussim.

La clínica de cine del productor egipcio Mohamed Hefzy llega al Lido como el productor detrás de «Hijra» y «Cotton Queen», y el distribuidor detrás de «Roqia». Hablando con Variety, Hefzy recuerda haber tenido que filmar «Cotton Queen», el primer largometraje de ficción de una directora sudanesa, en Egipto debido a la guerra civil en curso de Sudán, en un movimiento cada vez más frecuente a medida que aumentan los conflictos en la región.

«Tenemos que vivir con la inestabilidad», exhala Hefzy. «No parece que desaparezca pronto. Espero estar equivocado, pero suponiendo que las cosas no sucedan rápidamente, los cineastas necesitan seguir contando historias. Es genial que los grandes festivales y programadores estén recogiendo películas únicas del mundo árabe. No es una coincidencia. En tiempos de conflicto e inestabilidad, obtienes historias significativas».

Ameen, cuyo debut característico, «Scales», también interpretó a Venecia, dice que está encantada de volver a estar en el Lido con «Hijra», una película que dice que funciona como una muestra de su Arabia Saudita natal. El drama, un viaje por carretera entre la abuela y la nieta, recibió un disparo en ocho ciudades sauditas diferentes en una ambiciosa producción.

«Pasé tres años viajando con mis productores, yendo del sur en Jeddah a las fronteras de Jordania mientras escribía el guión», recuerda. «Si me encontrara con una ubicación o persona interesante, lo haría parte de la historia. Quería que la película fuera sobre la experiencia de viajar por el reino, para que la audiencia pudiera venir con nosotros».

Uno de los títulos árabes más esperados de la temporada del Festival de Otoño, la épica histórica de Annemarie Jacir, «Palestine 36», tomará su primer arco en Toronto. Cuando se le preguntó sobre la fuerte presencia de las cineastas árabes en el circuito este año, el director dice que «siempre es interesante para mí que las personas se sorprendan por la gran cantidad de directores que hay en el mundo árabe».

«Está bien documentado que el campo de juego en la industria del cine en el mundo árabe está muy por delante de muchos otros países, y las mujeres han estado a la vanguardia durante mucho tiempo», agrega, preguntando por qué el enfoque no está más bien en cómo Venecia nunca ha programado una película de una mujer palestina en sus selecciones oficiales.

Jacir también desafía la noción percibida de un aumento en las películas árabes en los principales festivales occidentales: «Creo que es lo contrario. Hay una disminución de la presencia de películas árabes, amplificada ahora que hay más cineastas árabes que nunca antes, haciendo grandes películas. Desafortunadamente, los festivales ven a toda nuestra región como una entidad y sienten que solo deberían elegir una película de nuestra región» «.» «.

Aún así, Ameen sigue siendo esperanzador, citando a Arabia Saudita como un ejemplo de un país que se case con un deseo de contar historias incalculables con un ecosistema saludable de fondos y desarrollo de talentos.

«Hace seis años, dos películas salían de saudita en un año. Ahora, con el apoyo del gobierno, tenemos muchas más», dice ella. «Los árabes llevan las historias de nuestros abuelos; somos narradores.