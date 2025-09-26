Las cifras nacionales se unirán a PSI durante la inauguración de la administración de DPP, ¿quién?

Yakarta, Viva – Partido de solidaridad indonesia (PSI) Según se informa, obtener un nuevo apoyo de cifra Nacional que unirse.

Leer también: Hablando sobre la factura de agarre de los activos, Psi Banten puede llamar al espacio corrupto estrecho



Según se informa, Ahmad Ali Cs fortalecerá los rangos del partido con el elefante. Anteriormente, presidente de PSI Kaesang Pangarep Había filtrado la existencia de figuras nacionales que se unieron.

Con respecto a la noticia de la unión de Ahmad Ali CS, político de PSI, Andy Budiman le pidió al equipo de medios que esperara cuando la inauguración de la gerencia de PSI DPP. «Solo espera. Más tarde cuando vemos», dijo, el viernes 26 de septiembre de 2025.

Leer también: Recuerde la importancia de la factura de agarre de activos, Psi Ntt hace esto



Como se sabe, Kaesang Pangarep inaugurará inmediatamente la gestión del PSI DPP. Se planea que la inauguración se llevará a cabo en el Club Djakarta Theatre, JL MH Thamrin No. 9, Central Yakarta, hoy.

Algunos nombres tienen la oportunidad de ingresar a la Junta de Gestión de DPP. Entre ellos había dos competidores de Kaesang en el intercambio de Caketum, Agus Herlambang y Ronald A Sinaga. Pero lo que se esperará es la figura con la J inicial que ha estado dispuesta a convertirse en el presidente de la Junta de Síndicos de PSI.

Leer también: Los líderes religiosos y los académicos llaman a rechazar todas las formas de anarquismo

