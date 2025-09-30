Las chicas merecen la oportunidad de salir y jugar







Este artículo recientemente destacó a un corredor que está recolectando fondos para las niñas a través de una organización benéfica que empodera a las mujeres deporte. Este corredor tiene como objetivo correr 21 km en el maratón de Tata Mumbai. Sin embargo, lo notable es que este hombre es un sobreviviente cardíaco mismo. Dijo que se inspiró para trabajar por la causa porque había visto una brecha significativa entre niños y niñas en términos de oportunidades deportivas. Si bien generalmente, a los primeros se les dio la libertad de salir y jugar, a los últimos a veces se les negó eso, y de esa manera, los sueños se apagaron y el talento se ahogó.

Damos a nuestras chicas la oportunidad de salir y jugar. Es posible que no hagan el corte competitivo, pero aún así, es faculente reclamar su derecho al espacio público. Ellos también tienen derecho a disfrutar del aire libre sin miedo a ser juzgados, acosados ​​o castigados. Incluso podemos tener un campeón en medio de nuestro medio.

No los pase cuando se trata de equipos o equipo deportivo, incluso si es básico. Vivir la vida a través del deporte es una forma maravillosa de vivir. Da confianza, da forma a la personalidad, inculca la autoconfianza y le quita el miedo al fracaso y también ganar.

Hoy, en días festivos, al igual que un ejemplo, vemos hordas de niños y jóvenes jugando cricket En nuestras calles o Maidans públicos, las lluvias sacan a los futbolistas que se entregan a los juegos … todavía estamos por ver eso con los equipos de niñas que desconfían de usar ese espacio para jugar.

A veces, el miedo a la sociedad impide que las familias envíen a sus hijos afuera a explorar. En cambio, las familias deben retroceder contra la presión y orgullo de sus niñas y su curiosidad deportiva, la pasión, lo que lleva a los logros. Cambie la mentalidad y comience dentro de las familias para que esto suceda, como no solo la caridad, incluso la paridad comienza en casa.

