Las causas de MPOK Alpa murieron, Raffi Ahmad e Irfan Hakim Sun en transmisión en vivo

Yakarta, Viva – Partida MPOK ALPA para siempre sorprender al público. La razón es que, hasta ahora, el fallecido nunca estuvo enfermo hasta que se produjo la triste noticia de que el comediante murió. Las noticias sobre esto también adornaron inmediatamente la fila más popular de noticias en Viva.

¿Quieres saber cuáles son las noticias? A continuación, resumimos la lista de las noticias más populares del Canal Viva Showbiz, en la edición redonda el viernes 15 de agosto de 2025. ¡Yuk, desplazamiento!

Razón MPOK ALPA murió El mundo, aparentemente ocultando su enfermedad del público

MPOK ALPA. Foto : Instagram @nina_mpokalpa.

El mundo del entretenimiento indonesio vuelve a afligirse con la partida de Nina Carolina, mejor conocida como MPOK ALPA, que fue anunciada por Raffi Ahmad El viernes 15 de agosto de 2025. Esta triste noticia se reveló cuando Raffi Ahmad guió un programa de entrevistas en una estación de televisión privada.

La partida de este talentoso comediante y presentador dejó una profunda tristeza para los compañeros artistas y el público que lo conocía como una figura llena de risas y calidez.

MPOK Alpa murió de enfermedad, Irfan hakim y Raffi Ahmad: su condición es similar a Olga Syahputra

Raffi Ahmad, Irfan Hakim y Mpok Alpa.

La causa de MPOK Alpa murió de cáncer, durante el embarazo, los gemelos habían sufrido dolor

El mundo del entretenimiento indonesio nuevamente perdió una de las figuras queridas. El presentador y comediante MPOK ALPA murió el viernes por la mañana, 15 de agosto de 2025, después de tres años de luchar contra el cáncer que escondió del público.

La noticia fue revelada directamente por su colega, Raffi Ahmad, en el programa para su mañana (FYP) en la televisión.

MPOK Alpa murió, Raffi Ahmad e Irfan Hakim lloraron durante una transmisión en vivo del programa de televisión

Raffi Ahmad, MPOK Alpa e Irfan Hakim

MPOK ALPA murió

