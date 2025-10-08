Las carreteras sin baches son para todos, no solo VIPS







Con Primer Ministro Narendra Modi Programado para inaugurar el tan esperado Aeropuerto Internacional de Navi Mumbai (NMIA) hoy, se ha lanzado un impulso enorme de embellecimiento y seguridad en las áreas adyacentes. Desde resurgimiento de la carretera y demoliciones ilegales de invasión hasta controles de seguridad las 24 horas de seguridad por parte de la Fuerza Central de Seguridad Industrial, cada departamento estaba en exceso.

El sábado, el trabajo de dambar (resurgimiento de asfalto) se llevó a cabo cerca del NMMA puerta de entrada y caminos de servicio contiguos. Un trabajador incluso dijo que desde que viene Modi, todo tiene que verse limpio y perfecto. También hablaron sobre cómo se les había instruido para asegurarse de que no hubiera baches ni polvo cerca de la ruta VIP.

¿Por qué estas unidades solo deberían ocurrir durante las visitas de alto perfil? ¿Los contribuyentes no son los interesados ​​en la ciudad y el país? Sus vidas son tan valiosas como las otras, por lo que deben ser tratados a la par. Es impactante ver que los trabajadores recibieron instrucciones de asegurarse de que no hubiera baches en un camino VIP. ¿Uno asume que los no VIP son libres de caer en carreteras llenas de baches? ¿Por qué esta velocidad no se muestra durante todo el año para las mismas personas que ponen a estos líderes en esas sillas?

Queremos que los propios líderes hagan estas preguntas incómodas y busquen respuestas. Son ellos quienes deberían preguntarle a los que se encargan de trabajo cívico Por qué esto se hace solo para ellos y no para la gente. No sirve de nada fingir ignorancia, citar horarios ocupados o dejar esto a mortales menores. Si lo alto y poderoso, levanta la voz para esto, las cosas cambiarán.

Cuando uno habla sobre la transformación a nivel del suelo, esto es literalmente el nivel del suelo. Al llegar a los recortes de cintas, si se les da a la notificación de los responsables, y el cambio deseado y la acción consistente exigidas, veremos una ciudad para aquellos que se encuentran primero entre iguales: los ciudadanos.





