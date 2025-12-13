Las carreras en terrenos extremos no pueden utilizar aceite común.

Singaraja, VIVA – Bali Hard Enduro 2025 lo demuestra una vez más carrera en terrenos extremos exige una preparación técnica que no se puede equiparar al uso diario. La dura pista de Tanjung Budaya Pemutera, Singaraja, Bali, presenta desafíos que hacen que los componentes de las motocicletas funcionen más allá de los límites normales.

Rutas llenas de rocas afiladas, pendientes pronunciadas y caminos naturales resbaladizos obligan al motor a trabajar a altas temperaturas y presión durante mucho tiempo. En estas condiciones, utilice era Los estándares se consideran insuficientes para mantener el rendimiento y la confiabilidad del motor.

Las carreras de hard enduro sitúan los lubricantes como uno de los factores cruciales que determinan la durabilidad de las motos durante la competición. El aceite debe poder mantener la estabilidad de la viscosidad, proteger los componentes internos y resistir el calor extremo que se produce debido a la rotación constante del motor.

Al ver esta necesidad, Ipone también anima el Bali Hard Enduro 2025 como uno de los principales valedores. La participación de esta marca de lubricantes premium también confirma que las carreras en terrenos difíciles requieren lubricantes con especificaciones especiales.

Según el director general de Ipone Indonesia, Welmart Purba, el carácter de la pista Bali Hard Enduro es muy relevante para el mundo de la conducción extrema. «Una carrera como ésta no puede depender del aceite normal porque la carga del motor es mucho mayor que la del uso diario», dijo. VIVA Automotriz Del comunicado oficial del sábado 13 de diciembre de 2025.

Ipone presenta una serie de productos diseñados específicamente para condiciones extremas, como Stroke 4, Katana Off-Road, Samourai y Stroke 2R. Esta línea fue desarrollada para mantener una protección óptima del motor incluso ante altas temperaturas y estrés repetido.

Se considera que los lubricantes especiales para todo terreno pueden ayudar a que el motor mantenga su capacidad de respuesta al atravesar obstáculos técnicos largos. Esto permite a los conductores centrarse más en las estrategias y técnicas de conducción sin verse afectados por una disminución en el rendimiento de la motocicleta.

«La pista de enduro duro exige lubricantes con resistencia al calor y máxima protección para los componentes del motor», dijo Welmart. Considera que el uso del lubricante adecuado es una parte importante de la seguridad y del rendimiento constante durante las carreras.