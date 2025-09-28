Las carreras de bujías hacen que el consumo de combustible sea económico

Viva Automotive – Muchos propietarios de automóviles y motocicletas creen que reemplazar busi Los estándares con carreras de bujías pueden hacer que el consumo de combustible sea más económico. Esta suposición es a menudo un tema de debate entre los entusiastas de los automóviles.

Se sabe que las bujías de carreras tienen materiales especiales como iridio o platino que son más resistentes al calor y más consistentes en la producción de chispas. Con esta habilidad, se afirma que el proceso de combustión en la sala de máquinas es más perfecto.

Citado de Slashgear, domingo 28 de septiembre de 2025, en teoría, la quema más perfecta puede hacer que la potencia del motor sea más estable y eficiente. Sin embargo, eso no significa hacer uso automáticamente Bbm Entonces es más eficiente significativamente.

Si el motor tiene buena salud y la bujía vieja sigue funcionando de manera óptima, reemplazar las carreras de bujías generalmente solo ofrece una potencia adicional de aproximadamente 1-2 por ciento. El efecto sobre el consumo de combustible es relativamente mínimo y, a veces, no se siente.

Ilustración de imágenes de bujías de motores

La principal ventaja de las carreras de bujías radica en su durabilidad. Las bujías de Iridium, por ejemplo, pueden durar hasta 100 mil kilómetros, mucho más tiempo que las bujías de cobre ordinarias que son de solo 20-30 mil kilómetros.

Además, la forma del electrodo de carreras de bujía más fino ayuda a producir chispas más rápido y más consistente. Esta condición puede hacer que la aceleración del motor sea más receptiva.

Sin embargo, para obtener beneficios óptimos, las carreras de bujías deben instalarse con una configuración de brecha (brecha) que coincida con las especificaciones del motor. Los espacios que son demasiado estrechos o amplios pueden reducir la estabilidad de la combustión y el combustible con precisión derrochador.

Las bujías de carreras también son más adecuadas para motor de alto tipo de motor, turbo o, a menudo, funcionan en alta rotación. En estas condiciones, este tipo de bujía es más resistente al calor y puede mantener el rendimiento del motor estable.

Por el contrario, en los vehículos diarios con especificaciones estándar, los beneficios de las carreras de bujías a menudo no son muy pronunciados. Los ahorros de combustible están más influenciados por los estilos de conducción, las condiciones del motor y el mantenimiento de rutina.

Entonces, el mito de que la bujía automática de carreras hace que el uso de BBM sea más duradero no es del todo cierto. De hecho, las carreras de bujías son superiores en términos de resistencia y rendimiento del motor, pero no una solución instantánea para el combustible eficiente.