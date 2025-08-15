Las carreras de bicicletas de Malasari Tour serán competitivas en Singkarak e Ijen

VIVA – Regente BogorRudy Susmanto, haciendo un nuevo avance para impulsar el potencial turístico de la aldea de Malasari, distrito de Nanggung. Realizará una gira Malasari Halimun Salak (TMHS) el 23 de agosto de 2025.

Malasari Tourism Village ubicado en el área del Parque Nacional Halimun Salak se conoce como aire frío, un panorama natural impresionante y cultura local que aún se mantiene.

«Queremos que este TMHS sea un nuevo icono bicicleta En Bogor Regency, que puede estar a escala nacional e internacional «, dijo Bogor Regent, Rudy Susmanto, miércoles 13 de agosto de 2025.

La apreciación provino de las filas de la gestión provincial de la Asociación de Deportes de Bicicletas de Indonesia (ISSI) de West Java. Uno de los comisionados de bicicletas ISSI de West Java, Dendi Gunawan, evaluó la idea de Rudy como un gran avance.

Este evento presentará la bicicleta de carretera, MTB cuesta arriba y divertidas carreras de bicicletas. TMHS 2025 se celebró en colaboración entre Issi Bogor Regency y el gobierno de Bogor Regency, además de ser parte de la 80ª celebración del Día de la Independencia de Indonesia.

«Hemos revisado el camino desde la dirección de Pakansari hasta la ubicación de Malasari y Halimun Salak. El terreno es muy interesante y tiene sus propios desafíos para los corredores», dijo Dendi.

Dendi agregó, TMHS tiene un gradiente y un camino que estimula la adrenalina, con una vista fría típica de Malasari, que es muy querido por los corredores. De hecho, muchos participantes de varias regiones en Indonesia se han registrado.

«En la actualidad, muchos corredores de varias regiones en Indonesia se han registrado para participar en THMS 2025 y este será un evento muy interesante debido a una carretera muy variada», dijo Dendi, quien revisó la ruta TMHS cuatro veces.

Es optimista de que la belleza de la naturaleza Malasari Halimun Salak sorprenderá a todos los participantes. «Creo que en el futuro este TMHS no será menos competitivo que el Tour de Singkarak o el Tour de Ijen, además el apoyo del regente de Bogor es muy grande y quiere que TMHS pueda ingresar al calendario ISSI central», explicó.

Tedi Andrian Saputra, miembro del comité TMHS 2025, así como del campo de logro ISSI Bogor Regency, reveló los detalles de la ruta de la competencia.

Los participantes en la bicicleta de carretera comenzarán un pseudo inicio desde el estadio Cibinong Pakansari a las 05.30 Wib al distrito de Nanggung para seguir el comienzo real. En el camino, habrá la primera estación de agua (WS) en el distrito de Leuwisadeng a una distancia de 34 km.

«Antes de llegar al distrito de Nanggung, hay una estación de agua o el primer punto en el área del distrito de Leuwisadeng o a una distancia de 34 km», dijo Tedi, quien se llama familiarmente Jabrik y es un ex pilar de la regencia de Issi Bogor.

Después de un descanso de 15 minutos, los participantes se dirigieron a la segunda WS en el distrito de Nanggung a una distancia de 44 km. Finis Road Bike estará en la puerta de bienvenida al Monte Halimun Salak, a 61 km de Pakansari, con una distancia real desde Nanggung a Halimun Salak hasta 15.5 km.

Para la categoría MTB, el inicio se llevará a cabo en el distrito de Nanggung y terminará en Citalahab Field, Village de Malasari, con una distancia total de 28 km. «Tener 1 estación de agua, a saber, en el campo Brimob o en KM 21», dijo Tedi.

Con una combinación de rutas desafiantes, paisajes naturales que estropean los ojos, así como el pleno apoyo del gobierno de Bogor Regency, TMHS 2025 tiene una gran oportunidad para convertirse en uno de los eventos de bicicletas más prestigiosos de Indonesia.