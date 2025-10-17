Las cárceles se han convertido en ‘escuelas contra el crimen’

Jacarta – Transferencia de artista Ammar Zoni el paginas Nusa Kambangan ha recibido gran atención. No sólo por su condición de reincidente drogassino también porque se considera que este caso refleja el fracaso del sistema penitenciario en Indonesia.

psicólogo forense Reza Indragiri Amriel cree que las cuatro veces que Ammar Zoni fue atrapado en un caso de drogas deberían haber sido una fuerte alarma para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, especialmente para la Dirección General de Prisiones (Dirección General de Policía).

«Ammar Zoni tuvo problemas con las drogas cuatro veces. ¡Es una pena! Pero no se equivoquen: el Ministerio de Inmigración y Penitenciaría también debería estar avergonzado. Porque el programa de entrenamiento que impusieron al AZ, si es que existía, resultó ineficaz», dijo Reza, el viernes 17 de octubre de 2025.

Según Reza, trasladar a Ammar Zoni a Nusa Kambangan no es una solución, es más, es sólo una reacción emocional para mostrar firmeza.

Dijo que la medida tenía el potencial de ser una «cara fea, un espejo dividido» o una forma de encubrir la incapacidad del sistema penitenciario para desarrollar a los reclusos.

Las cárceles se convierten en entornos criminógenos

Además, Reza enfatizó que las cárceles pueden convertirse en entornos criminógenos, es decir, lugares que fomentan el mal comportamiento en lugar de corregirlo.

«Lo más terrible es que, irónicamente, la prisión cree o proporcione un entorno criminógeno para AZ. Allí, AZ obtiene nuevo capital, nuevas habilidades y nuevas redes para mejorar su comportamiento criminal», dijo.

Él cree que el fracaso del sistema de entrenamiento ha convertido a Ammar no sólo en un adicto, sino en un reincidente peligroso que creció en un sistema equivocado. Por lo tanto, la responsabilidad no sólo recae en Ammar, sino también en quienes están detrás del «negocio clandestino» en prisión.

Reza también mencionó la posibilidad de la existencia de una «farmacia» o red interna de distribución de medicamentos en las instituciones penitenciarias. Según él, este fenómeno no puede ignorarse y debe investigarse a fondo.

«La participación de otras partes en la ‘farmacia’ o el ‘negocio clandestino’ de AZ también debe ser investigada y procesada. Empezando por aquellos que fueron negligentes, descuidados, hasta aquellos que participaron activamente», subrayó.

Incluso sugirió que se le diera protección legal a Ammar Zoni, como alguna vez se le dio a Richard Eliezer, para que pudiera descubrir la red de drogas detrás de las rejas.

