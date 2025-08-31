Las características más diversas, Brimo proporciona acceso a varios cupones de cientos de comerciantes conocidos.

VIVA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK continúa fortaleciendo las capacidades de servicio digital mediante la optimización de aplicaciones de banca móvil Budo Como plataforma de transacción adaptativa a la dinámica del estilo de vida y las necesidades del cliente. Las innovaciones presentadas incluyen mejorar el proceso de registro de la cuenta, la expansión de los servicios de estilo de vida y simplificar el acceso a los pagos Pellizcocon el enfoque principal en la facilidad, velocidad y relevancia de los servicios.

La mejora del proceso de registro del usuario es una de las prioridades en la última versión de la actualización de BRIMO. Al fortalecer el sistema EKYC y simplificar las etapas de incorporación, el proceso de abrir una cuenta ahora se puede hacer en minutos sin la necesidad de visitar la unidad de trabajo Bri. Este aumento no solo acelera la adquisición de nuevos usuarios, sino que también fortalece la posición de BRIMO como una plataforma digital inclusiva y eficiente para alcanzar un segmento de clientes más amplio.

El desarrollo de los servicios de estilo de vida también se amplió a través del lanzamiento de la función de cupón de estilo de vida resultante de la colaboración con Ultra Compre. Esta característica permite a los clientes acceder a varios cupones y tarjetas de regalo de cientos de comerciantes conocidos en el sector de alimentos y bebidas, moda, juegos digitales, suscripciones de aplicaciones y necesidades diarias. Esta iniciativa refleja el compromiso de BRI de presentar una experiencia digital que no es solo transaccional, sino también contextual al patrón de consumo de la comunidad urbana.

BRIMO también presenta una actualización del ecosistema de pago digital a través de la simplificación del menú QRIS que ahora es más conciso e intuitivo. Se puede acceder a todas las funciones de pago de QRI como QR Pay, QR Transfer y QRIS Tap Integrated en un menú. Además, BRIMO ha permitido que las transacciones QRIS utilicen la fuente de fondos de las tarjetas de crédito BRI, proporcionando una mayor flexibilidad para los clientes en la elección de los métodos de pago que están de acuerdo con sus respectivas necesidades.

El Director de Tecnología de la Información, Bri Saladin Dharma Nugraha Effendi, dijo que el desarrollo de Brimo como súper aplicaciones no solo está orientado a la tecnología, sino que también refleja la preparación de BRI en la gestión del crecimiento de los servicios digitales de manera sostenible. Hizo hincapié en que la estrategia de desarrollo se llevó a cabo de manera integral considerando aspectos de la funcionalidad, la estabilidad del sistema y la experiencia del usuario.

«El éxito de la banca móvil está determinado por su capacidad para satisfacer las necesidades de los usuarios de manera precisa, mantener la estabilidad del rendimiento y mantener la calidad del servicio. El desarrollo de BRIMO se lleva a cabo de manera continua para garantizar que todas las funciones funcionen de manera óptima en cada proceso de transacción. BRIMO es un elemento central en la estrategia digital de BRI para ampliar la expansión de la integración de servicios financieros, la inclusión financiera y aumentar la eficiencia operacional», dijo.

Los esfuerzos para fortalecer BRIMO también están dirigidos a aumentar la efectividad del uso de características por parte de los clientes, que se reflejan a través de indicadores de características por cliente (FPC). Además, el fortalecimiento del sistema de seguridad y la protección del usuario continúa siendo el enfoque principal, asegurando que todas las transacciones se puedan hacer con un alto nivel de comodidad y confianza. Este compromiso es parte del posicionamiento de las instituciones bancarias BRI que siempre son adaptativas con las preferencias y los estilos de vida del cliente.

BRIMO registró un crecimiento impresionante con usuarios totales que alcanzaron 42.7 millones de usuarios hasta finales de junio de 2025. Este número aumentó 7.5 millones de usuarios en comparación con el mismo período del año pasado, o equivalente a un crecimiento interanual del 21.2%. En medio de la aceleración de la digitalización, BRIMO es el canal principal de los servicios financieros Digital BRI que proporciona características completas e integradas, incluidos los pagos de QRIS, las transferencias interbancarias y las compras de productos de inversión como valores estatales (SBN) y fondos mutuos.