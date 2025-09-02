Las características en vivo están activas nuevamente en Indonesia, Tiktok promete ser un espacio seguro para la expresión

Yakarta, Viva – Característica «VIVIR«En la aplicación Tiktok Finalmente regresó a Active en Indonesia después de la oportunidad de desaparecer durante tres días. El regreso de esta función de transmisión en vivo fue inmediatamente bienvenida por creadores y perpetradores Umkm que están acostumbrados a vender digital a través de la plataforma china.

Tiktok asegura que la presencia de esta característica no sea solo una cuestión de entretenimiento, sino también un compromiso de mantener el espacio digital seguro y cómodo para sus usuarios.

«Junto con este paso (activar las características en vivo), continuamos haciendo esfuerzos de seguridad adicionales durante algún tiempo. Continuamos monitoreando la situación existente y priorizamos los esfuerzos para proporcionar plataformas seguras y civilizadas para que los usuarios expresen», dijo el portavoz de Tiktok en su declaración oficial recibida en Jakarta, martes 2 de septiembre de 2025.

Los creadores y las MIPYME pueden transmitir nuevamente

El monitoreo el martes por la tarde alrededor de las 16:30 WIB mostró el ícono «en vivo» en la aplicación Tiktok que podría usarse nuevamente. Algunos creadores se ven transmitiendo directamente, en lugar de solo chatear casualmente para comercializar el producto directamente.

La función de compras en vivo en Tiktok Shop también está ocupada nuevamente. Muchos socios de MSME comienzan a transmitir su mercancía a través de transmisiones en vivo, una estrategia que anteriormente se vio afectada cuando esta característica se detuvo temporalmente.

Había sido desactivado durante tres días

Anteriormente, la característica «en vivo» de Tiktok no podía usarse en Indonesia desde el sábado 30 de agosto de 2025. La suspensión fue realizada voluntariamente por Tiktok como un paso de seguridad adicional.

Este paso se conoce como parte del esfuerzo de la plataforma para garantizar que el ecosistema Tiktok siga siendo un espacio digital saludable, seguro y no utilizado mal por aquellos que desean difundir contenido negativo.

Ahora, con el regreso de la función de transmisión en vivo, Tiktok promete ser más estricto en la supervisión para que los usuarios se sientan seguros para expresarse, al tiempo que proporcionan espacio para que las pequeñas empresas maximicen su potencial digital.