Las características de enfoque llevan a Oscar Buzz a Telluride con Hamnet y Bugonia

Las características de Focus lo mataron en Colorado con dos «Jesses» y una Stone Emma.

En el suelo, la historia de lo que resonó, o fracasó, en el Festival de cine de Telluride puede verse muy diferente de los titulares. Aún así, un hecho era difícil de perder: las características de enfoque reinaban sobre las montañas con «Bugonia» caleidoscópica de Yorgos Lanthimos y la devastadora «de Chloé Zhao»Hamnet«, Ambos reciben aclamación casi universal de críticos y asistentes al festival.

Telluride ha sido durante mucho tiempo una plataforma de lanzamiento de eventuales juggernauts de los Oscar. Los ex alumnos recientes incluyen «Moonlight» de Barry Jenkins, «Nomadland» de Zhao y «The Shape of Water» de Guillermo del Toro. Si el ganador de la Mejor Película de este año estuvo presente en los Rockies, la adaptación de Zhao de la novela más vendida de Maggie O’Farrell se siente como el candidato más fuerte. Una victoria entregaría Focus presenta su primera estatuilla de Mejor Película.

«‘Hamnet’ es una obra maestra», dijo una mujer Variedad. «Podría ser una de las mejores películas que he visto».

Pero en la carrera de los Oscar, Momentum invita a los contraataques. «Hablé con muchas personas a las que no les gustó», afirmó un estratega de un competidor rival. «Ese no es el tipo de película que la academia va».

La historia complica ese argumento: los nominados a la Mejor Película y los ganadores han adoptado temas similares de dolor y pérdida familiar en «Manchester by the Sea» y «People común», así como dramas de época como «Shakespeare in Love». Zhao, ya ganador de «Nomadland», también podría unirse a las filas de los autores como Alfonso Cuarón, quien reclamó dos directores Oscar En cinco años para «gravedad» y «romaní».

No hace falta decir que «Hamnet» es el que vence y es el objetivo de cada competidor.

A Netflix le fue mejor en Estados Unidos con «Jay Kelly» de Noah Baumbach que en Venecia. La película, una reflexión de Hollywood anclada por George Clooney, atiende al amor de los votantes de la academia por las películas sobre ellos mismos («Argo», «The Artist») y una inclinación por las narrativas edificantes («Libro verde», «Coda»). Es posible que los críticos no lo coronen el querido de la temporada, pero, como dice el dicho, los críticos no votan por los Oscar.

O, para pedir prestada la famosa línea de Denzel Washington: «No se trata de lo que sabes, se trata de lo que puedes probar».

En la reunión nocturna de A24, Jesse Plemons y Stone disfrutaron de admiración por sus actuaciones de «Bugonia», todavía visiblemente sorprendida por el amor.

En la fiesta de Netflix para «Jay Kelly», Adam Sandler, Billy Crudup y Baumbach acogieron todo el amor de aquellos que lo habían tomado solo momentos antes. En una conversación animada, la coprotagonista Laura Dern brotó sobre trabajar en la película, diciendo: «Es hora de Adam».

Lo bueno de un artista como Dern, ella defiende no solo a su equipo sino a la comunidad en general. Se hizo eco de la estridente introducción de la directora ejecutiva de Telluride, Julie Huntsinger de «Jesse F *** Ing Plemons» cuando desempacamos «Bugonia». Ese tipo de apoyo llega lejos para artistas como Plemons e incluso para la propia Dern en una temporada de premios.

Neon presentó a su trío de aspirantes internacionales al público estadounidense, incluido Jafar Panahi, el Helmer ganador de la Palma de «» Fue solo un accidente «, que lleva» luciendo genial «a un nuevo nivel, como comentó un joven asistente del festival sobre verlo muchas veces con gafas de sol y fumar un cigarrillo en todo el festival. Panahi estaba haciendo eso exactamente en ese momento, nos contó esta historia mientras hacíamos la cola de comida en el picnic de cierre del festival.

El «valor sentimental» de Joachim Trier atrajo grandes nombres a su proyección del sábado, incluida Oprah Winfrey, quien, según los informes, lo «amaba». El thriller brasileño de Kleber Mendonça Filho «The Secret Agent» se convirtió en un éxito sigiloso, con la actuación de Wagner Moura y la dirección de Filho dibujando raves. Muchos expertos pueden estar subestimando su potencial de premios, que podría seguir el camino de «I’m Still Here» del año pasado (y desempeñarse aún mejor) y emerger como un contendiente en la actuación, la dirección, el guión original y la mejor imagen.

Mientras tanto, el mejor actor aspirantes hizo sentir su presencia. Colin Farrell, protagonizada por la «balada de un jugador» de Netflix, encantó a todos en su órbita, convirtiéndose efectivamente en el alcalde no oficial de la ciudad cuando lo vimos charlando con personas como Ethan Hawke y Oscar Isaac.

Jeremy Allen White, encabezando «Springsteen: entregarme de la nada» de Scott Cooper, tenía el propio Bruce Springsteen en la habitación, un impulso que ayudó a ganar la película una de las raras ovaciones de pie en Telluride. La película tiene un 100% perfecto en Rotten Tomatoes después de una docena de críticas, aunque las opiniones del suelo suenan más tibias en la ejecución general.

El coprotagonista de White, Jeremy Strong, hizo las rondas en múltiples eventos, incluida la fiesta del mediodía de Netflix, donde compartió abrazos y conversaciones con Isaac y Edward Berger.

Al mismo tiempo, el propio White mantuvo un perfil más bajo, saltando oportunidades extendidas para mezclarse, como el brunch de los clientes, donde no se quedó mucho tiempo. La campaña puede ser indecorosa, pero en una carrera de Oscar donde solo existen cinco espacios, la presencia puede inclinar las escamas.

El mercado de adquisición mostró signos de vida. El «sintonizador» de Daniel Roher hizo comparaciones con «Good Will Hunting», mientras que el documental «Ask E. Jean», impulsado por su sujeto, E. Jean Carroll en Regalia de astronauta completa en Neon’s Party, hizo una salpicadura. Si los distribuidores correrán el riesgo con una administración hostil en el cargo sigue siendo una pregunta abierta.

Claire Foy estaba presente para su trabajo central en «H Is For Hawk» con la ayuda de los productores Dede Gardner y Jeremy Kleiner, haciendo las rondas para encontrar un hogar para el drama británico en movimiento.

Como Variedad Salió de la pintoresca ciudad, una escena capturó la esencia del festival: Jessie Buckley, estrella de «Hamnet», paseando por la calle principal con su recién nacido atado a su pecho y su esposo de pie a su lado. Es difícil decir si ella sabe con qué frecuencia las palabras «ganador del Oscar» siguieron su actuación el pasado fin de semana de casi todos los que encontramos. Pero después de Telluride, se siente innegable. Ella es la que vence.

Con Venecia acercándose a su final, avanzamos hacia el Festival Internacional de Cine de Toronto en la próxima parada en el circuito de premios, donde Rian Johnson, que también estaba en Telluride simplemente para disfrutar de películas, debutará su próxima entrada de «Knives Out»: «Wake Up Dead Man». Incluso Margot Robbie fue visto caminando por la ciudad, de compras y sentado para varias proyecciones, todo solo por amor al cine.

Ese es el poder del Telluride.