Las campañas de marketing de otoño de CBS para adoptar ‘Confort TV’

Llámalo el «sistema de transmisión de confort». Como CBS Comienza a implementar sus ofertas en horario estelar de otoño, la red se inclina en la idea de la televisión para sentirse bien como un tema en ejecución a través de sus campañas de marketing.

«Comenzamos a jugar con esto un poco el año pasado, pero realmente adoptamos la idea de ‘Confort TV'», dijo el presidente y director de marketing de CBS Mike Benson. «Hay muchos programas que se sienten oscuros y tal vez un poco deprimentes, y sentimos que tenemos, como decimos, ‘TV como estaba destinado a ser'».

Benson dijo que la decisión de inclinarse más profundamente en esta idea de «ponerse cómodo y escapar, algo que todos necesitamos hoy», proviene de la investigación de datos sobre cómo el público está reaccionando a esta era de la televisión.

«La gente se siente abrumada, no solo por lo que está sucediendo en el mundo hoy, sino solo por televisión», dijo. «Está siendo impulsado por algoritmos y datos y muchas otras cosas que no necesariamente comprenden realmente a las personas que observan».

Desde una perspectiva de marca, Benson dijo que CBS se inclinará en series de larga duración como la franquicia «NCIS», los alimentos básicos de la realidad como «Survivor» y su incondicional «60 minutos».

Pero más allá de eso, Benson también se encarga de lanzar cuatro nuevos programas este otoño, la mayor parte de cualquier red de transmisión: Dramas «Boston Blue» y «Sheriff country«Comedia» DMV «y competencia de música» The Road «. La mayor parte de la serie nueva y regreso de CBS se lanzan la semana del 13 de octubre, que la red ha denominado su «Semana Premiere».

«Tenemos nuestro trabajo cortado para nosotros», dijo Benson. «Pero hemos mantenido todo, por mucho que podamos, centrados en una semana. Toda esta estrategia de la semana principal, en realidad lo usamos el año pasado, y funcionó para nosotros. Así que seguimos haciendo eso, y nos gusta la idea de tratar de lanzar todo cerca del mismo tiempo».

No hay un eslogan en toda la red para el lanzamiento de otoño (aunque no oficialmente, a Benson le gusta «TV como estaba destinado», incluso si no lo ves en el aire). Pero ha estado marcando algunas noches: los viernes, que consisten en «Fire Country», «Sheriff Country» y «Boston Blue», ha sido denominado «Smoke Show Fridays».

Sí, «Smoke Show» es una obra de teatro en «Fire Country» comenzando la noche. Pero lo más importante: «Es solo el hecho de que tenemos a algunas personas muy calientes en todos nuestros shows», dijo Benson.

La estrella de «NCIS» Wilmer Valderrama entrevista a Homenoree Antoinette Raines, una veterana de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y es voluntario con el Equipo Rubicon. (Sonja Flemming/CBS) CBS

Y los martes, que es el hogar de la triple disparo «NCIS» de la receta original, «NCIS: Origins» y «NCIS: Sydney», obtendrá el título de marketing «Martes of Honor» este otoño como parte de una campaña en la que CBS dará a la sala familiar «actualizaciones de comodidad» a las familias veteranas/militares y las familias de la estrella de oro, seleccionados a través de las organizaciones de servicios veteranos (Tragedy Assistance Program para Survivivors y Team Causades y Team Causadon.

A partir del estreno de la temporada 23 de «NCIS», las familias recibirán artículos, incluido el Snugg Sofuch de Lovesac y un Vizio TV. En el Día del Veterano (martes 11 de noviembre), CBS tendrá un evento de crossover especial «NCIS» y «NCIS: Origins».

«Regresa a toda la TV de confort en un pedazo de esto a nuestra marca, y está realmente diseñado para devolver a aquellos que sacrifican por nuestro país de una manera pequeña y simple que se vincula con NCIS», dijo Benson.

Aquí hay un vistazo a algunas de las activaciones y promociones de CBS más de este otoño:

«El mejor recorrido en autobús de la carretera»: Con el estreno del 19 de octubre de la serie de competencia de música country «The Road», un autobús turístico del espectáculo se detiene en más de 20 mercados en todo el país (incluidos Nashville, Kansas City, Atlanta y Dallas). La gira comenzó en los VMA en Nueva York el 7 de septiembre; Otras paradas han incluido el evento de Dallas Redbull Flugtag y el Festival de Globos de St. Louis. La gira de autobuses incluye conciertos emergentes, adelgazamientos de «The Road» y regalos de marca.

«The Comfy Blue Sofa Tour»: CBS está recorriendo un enorme «sofá azul» Opp Photo Opp que promueve programas como los éxitos que regresan «NCIS», «Survivor» y «Ghosts», así como la nueva serie «The Road», «Sheriff Country», «Boston Blue» y «DMV». La gira comenzó en el 77 ° Emmy a principios de este mes, y se ha programado para visitar el Oktoberfest Zinzinnati en Cincinnati, los pilotos profesionales prohibieron los días en Kansas City y Monster Jam en Houston.

Los fanáticos posan en el cómodo sofá azul de CBS en el Oktoberfest Zinzinnati en Cincinnati. CBS

Evento y promociones de estreno «DMV»: Después de una proyección de estreno en el DMV de Hollywood el fin de semana pasado, se entregarán golosinas y regalos de marca «DMV» en Nueva York, Los Ángeles, Denver, Detroit, Portland, Milwaukee, San Diego y Houston.

Tony Cavalero, Harriet Dyer, Matt Kuhn, Dana Klein, Gigi Zumbado y Alex Tarrant, «DMV» (Jesse Grant/Getty Images para CBS) Getty Images para CBS Broadcastin

«Survivor Ultimate Fan Café» en Boston: The West End’s The Greatest Bar se ha convertido en el «Survivor Ultimate Fan Café» (en asociación con Bucket Listers) con desafíos de «sobreviviente», Opps de fotos, comida y bebidas temáticas, mercancías exclusivas y más. El bar es propiedad de la familia del concursante de la temporada 49 de «Survivor» Shannon Fairweather, y Boston Rob del programa es un ex empleado.

Episodio del influencer «Survivor»: Un grupo de personas influyentes viajó a Fiji para una «escuela de sobrevivientes» y luego participó en una aventura de 36 horas que se convirtió en un «episodio» de 45 minutos para las páginas de YouTube «Survivor» de CBS.

Proyección de «Sheriff Country» en Nashville: El 24 de septiembre, el episodio debut de «Sheriff Country» se proyectó en Nashville, con delicias locales y cócteles especiales (en asociación con Sirius XM).

«Tracker: Autocamp Experiences: Los kits de bienvenida «Tracker» son parte de las opciones de reserva en octubre en las siete ubicaciones de Autocamp en los EE. UU. También se está llevando a cabo una subasta para una estadía de dos noches con el tema del «rastreador» para un miembro ganador de Hilton Honors para canjear puntos en la ubicación del Autocamp.

Campaña en el aire «Matlock»: Los «aliados» de redacción se convertirán en «todas las mentiras» durante la campaña promocional para el lanzamiento de la temporada 2 de «Matlock». «Parece que ha creado aliados en su mundo, pero todo se basa en mentiras, y es un poco muy divertido y simple», dijo Benson. «Estamos creando un misterio con el misterio, y creo que también generará más interés en ese programa».

«Elsbeth» y el mes de concientización sobre el cáncer de mama: CBS volverá a «Pink» el jueves 2 de octubre para un maratón «Elsbeth» de tres episodios, organizado por la estrella Carrie Preston, para comenzar el Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama. Los socios incluyen sin fines de lucro Know Your Lemons, y Preston debutará el PSA de cáncer de mama de CBS y el contenido exclusivo de la nueva temporada 3 «Elsbeth». Un velo de ojo personalizado, aguijones, ajustes y tercios inferiores, mortis gráficos, promociones, créditos y más se convertirán en «rosados» en CBS esa noche. Además, el miércoles 8 de octubre, en asociación con el Festival de Cine de Tribeca, «Elsbeth» celebrará un evento de proyección de estreno con Know Your Lemons en Nueva York.