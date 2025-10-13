¿Las camisas anteriores se limpian y se pueden reducir en sustento? Esta es la respuesta a Buya Yahya

Jacarta – hacer camisa los usados ​​que ya no se usan como regazo en casa es algo común que hacen las madres en casa. Sin embargo, se dice que utilizar ropa usada como trapos puede reducir el sustento de los musulmanes. ¿Es eso cierto? Respecto a este asunto, el famoso predicador Buya Yahya Buya Yahya explicó que lo que reduce el sustento es desperdiciar los regalos y no agradecer las bendiciones. Por ejemplo, ropa que todavía sirve para fregar, mientras los vecinos la necesitan.

«Tal vez signifique algo así. Tal vez algunas personas digan pamali, podría ser pamali, algunas personas son tan fáciles de limpiar su ropa. Aunque en realidad su ropa todavía se puede usar», explicó Buya Yahya, citado en la transmisión de YouTube de Al Bahjah, el lunes 13 de octubre de 2025.

Buya Yahya explicó que la regla para usar ropa nueva es que cuando tienes ropa nueva, la ropa vieja que aún es adecuada se puede regalar a otras personas.

«Esta ropa que todavía es buena para usar como harapos es mala. Al final, mucha ropa se usa como harapos y la gente se vuelve arrogante. Es un desperdicio de buena suerte, si la ropa se rompe, se daña y se usa como harapos, no hay problema», explicó Buya Yahya.

Buya Yahya también dio un ejemplo relacionado con la costumbre de convertir la ropa en harapos. Dijo que los padres pueden imitar este hábito si sus hijos no conocen el concepto de convertir la ropa en harapos.

«Pero tal vez haya algo llamado pamali, no creemos en el término pamali. Tal vez necesitemos limpiarlo, tal vez sea un hábito. Un niño de 5 años no entiende que la ropa que lleva ya está dañada, pero el niño imita lo siguiente que sabe: su té se ha derramado. Ayer vio a su madre usando la ropa de su padre, que aún era nueva y la usó más tarde», explicó Buya Yahya.

Buya Yahya agregó: «Podría ser que más adelante, si ya no se puede usar, se pueda convertir en un felpudo. El punto no es que, si la ropa ya no se puede usar, se puede usar para otra cosa, como trapos, etc. Mientras se puedan usar como trapos, use trapos, lo que no se puede hacer es desperdiciarlos. Incluso les recordamos a los estudiantes y a otras personas que sus madres usan ropa rota y cosida, pero los niños en la cabaña ven que el Queda ropa descuidada, sus esperanzas no son buenas ¿por qué? Están desperdiciando su buena fortuna, el regalo de Dios que se les da a los padres y se desecha. «No lo toméis a la ligera, queremos proteger el regalo de Dios», continuó Buya Yahya.