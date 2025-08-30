Las cámaras públicas deben ser un espejo

Yakarta, Viva – En medio de crecientes críticas a las acciones represivas del aparato al proteger la acción masiva, los periodistas senior Najwa shihab política de preguntas Polri que prohibió a los residentes transmitir en vivo en las redes sociales cuando demostración tener lugar.

Leer también: Las manifestaciones estalladas en varias regiones, el Ministro de Comercio asegura que la oferta minorista al mercado sea segura



La prohibición, según Najwa, tiene el potencial de limitar el espacio público para supervisar. Afirmó que las cámaras de las personas en el campo son a menudo una herramienta importante para desmantelar la verdad. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«Hoy es muchos más cuando la política dice Tultle en vivo Durante la demostración. La manifestación es el derecho de los ciudadanos «, dijo a través de un video subido en su Instagram, citado el domingo 31 de agosto de 2025.

Leer también: Disculparse es demasiado tarde, la aparición de la casa de lujo de Eko Patrio fue saqueada por las masas



La declaración fue cada vez más relevante después de la tragedia en Pejonpongan, Yakarta, el jueves por la noche, 28 de agosto de 2025. Los patéticos segundos fueron registrados por las cámaras de los residentes y estaban muy extendidos, desencadenando la ira nacional, además de ser una prueba clave que instó a las autoridades a mantener al personal siete relacionado con el incidente.

Najwa admitió que había una preocupación natural de la policía, especialmente sobre la participación de los estudiantes en manifestaciones debido al atractivo de la popularidad en Tiktok.

Leer también: La policía nacional se asegura de superar las acciones anarquistas de acuerdo con las reglas, priorizar la seguridad de las personas



«Las preocupaciones de que los estudiantes se unan debido al atractivo de los premios en Tiktok, tiene sentido. Porque son propensos a ser una masa instantánea y si hay un motín que es más vulnerable a ser una víctima. Entonces sí, la protección del niño es necesaria», dijo.

Sin embargo, consideró un problema más crucial que en realidad involucraba la transparencia del aparato.

«Pero seamos honestos, cuando los registros públicos y las transmisiones viven, se siente la forma más efectiva de garantizar que no haya arbitrariedad de las autoridades», dijo Najwa.

Agregó, la historia registró muchos casos de violencia del aparato que solo podía revelarse debido a la grabación de residentes que usan teléfonos celulares. Sin esta documentación, las narraciones oficiales a menudo dominan y dificultan revelar hechos.

Para Najwa, el núcleo de la democracia no es solo la libertad de la gente para expresar opiniones, sino también responsabilidad del estado de tratar a sus ciudadanos de manera justa y humana.

«En la democracia, la manifestación no es solo un grito en el camino, sino sobre cómo el país a través de su aparato trata a sus ciudadanos si es justo y humano.