Las calificaciones de podcast ‘New Heights’ de Taylor Swift en 24 horas

Taylor SwiftEl episodio de podcast «New Heights Show» de «New Heights» obtuvo 13 millones de visitas de YouTube en 24 horas.

Durante el Episodio del 13 de agosto Del «New Heights Show», co-anfitrión de su novio Travis Kelce y su hermano Jason, Swift reveló que su nuevo álbum, «»La vida de una showgirl«, Se lanzará el 3 de octubre. También presentó la portada y una lista de canciones que presenta a Sabrina Carpenter en la canción principal.

Swift explicó que «la vida de una showgirl» se inspiró en la alegría que estar en la gira de época la trajo. «Este álbum trata sobre lo que estaba sucediendo detrás de escena de mi vida interior durante esta gira, que fue tan exuberante, eléctrica y vibrante», dijo. «Simplemente proviene del lugar más infecciosamente alegre, salvaje y dramático en el que estaba en mi vida, y para que la efervescencia haya aparecido en este disco. Y como dijiste, Bangers».

La apariencia transmisión en vivo de Swift en el podcast «New Heights» causado la transmisión para bloquear Aproximadamente una hora y 44 minutos en el episodio, aunque los fanáticos podrían continuar viendo en otras plataformas, incluidas Apple, Amazon, Spotify y Usery. El espectador cuenta para la transmisión de YouTube alcanzó hasta 1.3 millones en el momento en que se cortó.

«The Life of a Showgirl», que marca el duodécimo álbum de estudio de Swift, presenta 12 canciones y Swift confirmó en el podcast «New Heights» que No se planifican pistas adicionales.

«Con el ‘departamento de poetas torturados’, estaba como aquí, hay un volcado de datos de todo lo que pensé, sentí, experimentado en dos o tres años. Aquí hay 31 canciones. Esto es 12», dijo. «No hay 13º, no hay otros que vienen. Este es el disco que he querido hacer durante mucho tiempo. También quería que cada canción esté en este álbum por cientos de razones, y no pudiste sacar uno y ser el mismo álbum, no pudiste agregar una y ser … es correcto».