Las calificaciones de la temporada 2 del miércoles 2 se desaceleran en comparación con la temporada 1

«Miércoles«Fue una vez más el título más visto en Netflix durante la semana del 11 al 17 de agosto, alcanzando 29.1 millones de visitas en su segunda semana de transmisión.

Esa es una disminución del 42% de la semana anterior, cuando debutó con 50 millones de visitas en cinco días. Cuando la temporada 1 se estrenó en 2022, se abrió con 341.1 millones de horas observadas, o aproximadamente 50.1 millones de visitas, luego aumentó a 411.3 millones de horas observadas, o aproximadamente 60.3 millones de visitas, la semana siguiente. (Netflix cambió de las horas de medición observadas a las vistas en 2023.) Por lo tanto, la temporada 2 está teniendo un comienzo más lento que la temporada 1 en términos de audiencia, incluso si su rendimiento sigue siendo considerable.

También debe tenerse en cuenta que las dos temporadas se han lanzado con diferentes estrategias: la temporada 1 debutó con los ocho episodios a la vez, mientras que la temporada 2 se ha dividido en dos caídas de cuatro episodios. Eso significa que los fanáticos pudieron terminar la temporada 2 Parte 1 más rápido que la temporada 1, lo que podría ser un factor en el aparente crecimiento de la temporada más lento. Las estaciones se compararán más fácilmente después del lanzamiento de la Parte 2 el 3 de septiembre, cuando se combinará la audiencia para ambas partes.

