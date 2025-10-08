Las buenas intenciones provocaron heridas graves: el hijo del niño se peleó y el padre fue golpeado y apuñalado en el centro de Yakarta.

Yakarta, Viva – una buena intención de un padre en Johar BarúEn el centro de Yakarta, tiene un final trágico. El hombre de iniciales DJJ (58) se convirtió en víctima palizas hasta apuñalado Los adolescentes al intentar frenar las peleas de sus hijos.

El sangriento incidente ocurrió en Jalan Kawi-Kawi Atas, Johar Baru, el viernes 26 de septiembre de 2025. Al principio era sólo una cuestión trivial: un teléfono móvil prestado. niño Víctimas de otros adolescentes con iniciales H (18). Sin embargo, la pequeña tensión se convirtió en una ira explosiva.

«El detonante fue originalmente un problema con el teléfono celular, pero terminó en palizas y puñalada. Las víctimas que tienen la intención de separarse se convierten en objetivos», dijo el jefe de policía del Metro Central de Yakarta, comisionado de policía Susatyo Purnomo Condro, el miércoles 8 de octubre de 2025.

Jefe de Policía del Metro Central de Yakarta, Comisionado Superior Pol Susatyo Purnomo Condro Foto : Viva/Rahmat Fatahillah Ilham

El DJJ que vino a separarse fue golpeado entre la multitud, antes de ser finalmente apuñalado en la cintura izquierda por otro perpetrador con la inicial T (17). La herida que sufrió fue lo suficientemente grave como para tener que recibir tratamiento médico.

«Aún estamos en medio de los apuñalamientos. Este caso no puede ser tolerado y lo procesaremos a fondo», dijo Susatyo.

El jefe de policía de Johar Baru, el comisionado de policía Saiful Anwar, agregó que el incidente ocurrió frente a la casa de la víctima. Dos perpetradores vinieron a buscar a sus hijos y luego estalló la discusión. Al poco tiempo llegaron amigos de los perpetradores y agravaron la situación.

«Los dos perpetradores iniciales, H y T, llegaron a la casa de informes. Después de pelear, golpearon al hijo de la víctima. El padre de la víctima que intentó separarse fue apuñalado por T», dijo Saiful.

Tras el incidente, los perpetradores se dieron a la fuga. Pero el esfuerzo de fuga no duró mucho. La policía logró arrestar a H el martes 7 de octubre de 2025 en la zona de Kramat Jaya, Johar Baru.

«Detuvimos a los perpetradores sin resistencia. Ahora todavía se están llevando a cabo desarrollos para perseguir a otros perpetradores y buscar evidencia del uso de armas punzantes», dijo.

Los autores fueron acusados ​​en virtud del artículo 170 del Código Penal relativo a palizas, con una pena máxima de cinco años de prisión. Ahora la policía sigue buscando a otros perpetradores y garantizando la seguridad del medio ambiente después del incidente.