Las buenas aceras deberían ser un servicio innegociable







Las listas de deseos llueven hacia fin de año. Hay promesas y proyecciones para 2026. Uno de los proyectos interesantes son las obras viales en la ciudad, dado que desplazarse es sinónimo de Bombay. Esperamos que se preste la misma atención a algo que es complementario a las carreteras: las aceras o las aceras. Mientras construyen nuevas carreteras y destruyen las antiguas, los planificadores deben mantener el espacio para los pies o los peatones en la cima de la pirámide de prioridades.

Asegúrese de que las aceras estén a lo largo de las carreteras para que las personas no salten literalmente de miedo o a centímetros de los vehículos. Un pavimento bueno, viable y de alta calidad es imprescindible junto con todas las nuevas carreteras que se supone que surgirán en la megalópolis.

Limpiar las aceras invadidas para que la gente tenga un lugar para caminar. Esto debe hacerse con celo y determinación para que los caminantes puedan reclamar el lugar que les corresponde en la ciudad.

Reparar senderos que son zonas de peligro literal. Las baldosas arrancadas de los senderos y los cables incrustados debajo de la superficie los convierten en zonas de tropiezo. Numerosas personas han sufrido lesiones graves al caminar por estas aceras y al caer sobre estos obstáculos.

A varios senderos les faltan baldosas y hay cavidades que pueden atrapar la pierna, haciéndolo caer sobre el concreto y sufriendo esguinces, tirones musculares, distensiones o roturas leves. En ocasiones, los senderos se utilizan como contenedores de basura, baños al aire libre o espacios para almacenar algún tipo de material de construcción o reparación de infraestructuras.

Esto nuevamente significa que el lugar queda fuera del alcance de las personas para las que está hecho: los peatones.

Las aceras/senderos y las carreteras van juntas. Son un paquete. Dale a la ciudad un mejor paquete. En nuestro esfuerzo por lograr carreteras de clase mundial, no olvidemos también las aceras de clase mundial. La clase mundial puede ser demasiado ambiciosa, si miramos el estado actual, por eso decimos transitable senderostambién.





