Las botas de Netflix calificadas de «basura despertada» por el Pentágono para un programa militar gay

Los funcionarios del Pentágono del presidente Donald Trump no son fanáticos de Netflix «Botas”, un drama militar de la vida real que sigue a un recluta adolescente gay encerrado.

El secretario de prensa del Pentágono, Kingsley Wilson, calificó la nueva serie como «basura del despertar» en un comunicado obtenido por Semanal de entretenimiento.

“Bajo el presidente Trump y el secretario [Pete] Hegseth, el ejército estadounidense está volviendo a restaurar el espíritu guerrero. Nuestros estándares en todos los ámbitos son elitistas, uniformes y neutrales en cuanto al sexo porque al peso de una mochila o de un ser humano no le importa si eres hombre, mujer, gay o heterosexual», decía la declaración de Wilson. «No comprometeremos nuestros estándares para satisfacer una agenda ideológica, a diferencia de Netflix, cuyo liderazgo constantemente produce y alimenta basura a su audiencia y a sus niños».

“Boots” está basada en las memorias de Greg Cope White, “The Pink Marine”, y se estrenó en Netflix el 9 de octubre. Está protagonizada por el actor de “13 Reasons Why”. Miles Heizer como Cameron Cope, quien impulsivamente sigue a su mejor amigo Ray McAffey (Liam Oh) al alistarse en el ejército en la década de 1990. La serie tiene lugar cuatro años antes de que la controvertida política No preguntes, No digas del presidente Bill Clinton entrara en vigor. En particular, el programa está protagonizado por varios actores homosexuales, incluido Angus O’Brien como un chico alistado de fraternidad y Max Parker como un sargento de instrucción encerrado.

“Cuando el programa comenzó a filmarse [in 2023]No creo que nuestra intención fuera transmitir este mensaje que es tan relevante para el servicio hoy”, dijo Heizer a Variety en un entrevista. «Pero luego, por supuesto, mientras lo estábamos haciendo, todas estas cosas comenzaron a suceder. Es muy interesante que ‘Boots’ arroje luz sobre lo que realmente está sucediendo ahora, a pesar de que el programa está ambientado en 1990. Es perturbador».

Y añadió: «También es increíble tener un equipo de gente predominantemente queer detrás de escena. Creo que es muy raro que tantas personas y mujeres queer se unan para hacer este espectáculo».

Variedad se ha puesto en contacto con Netflix para comentar sobre la declaración del Pentágono.