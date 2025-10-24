Las bolsas de valores asiáticas brillan, la Casa Blanca confirma que Trump y Xi Jinping se reunirán la próxima semana

Jacarta – Intercambio Asiático-El Pacífico se disparó al inicio de la jornada de hoy, viernes 24 de octubre de 2025. Sentimiento positivo por el movimiento. índice en esta zona es noticia reunión El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, y el presidente chino, Xi Jinping, se reunirán la próxima semana.

La intensidad de las relaciones entre los dos países es un factor en los altibajos del mercado. La guerra comercial que se ha recrudecido entre EE.UU. y China ha generado incertidumbre y preocupación entre los inversores.

La secretaria de prensa estadounidense, Karoline Leavitt, dijo que Trump partiría hacia Malasia el viernes por la noche y luego viajaría a Japón y Corea del Sur. El jueves 30 de octubre de 2025, Trump se reunirá con Xi después de hablar en la Cumbre de Directores Ejecutivos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico.

A nivel regional, el gobierno japonés informó que la tasa de inflación subyacente (excluidos los precios de los alimentos frescos y los costos de la energía) aumentó al 2,9% en septiembre de 2025. Esto estuvo en línea con las expectativas de los economistas y fue el primer aumento desde mayo de 2025.

La inflación subyacente en septiembre de 2025 fue más alta que antes, concretamente del 2,7 por ciento. Mientras tanto, la inflación general saltó al 2,9 por ciento desde el 2,7 por ciento en agosto.

Citado de CNBC internacionalEl índice de referencia de Japón, el Nikkei 225, subió un 0,78 por ciento. El índice Topix aumentó un 0,39 por ciento.

En Corea del Sur, el índice Kospi subió un 1,35 por ciento. El índice Kosdaq, que consta de acciones de pequeña capitalización, se disparó un 0,92 por ciento.

Índices acuan Australia, ASX/S&P 200, fortalecer adelgazar un 0,19 por ciento al inicio de la negociación. Los futuros del índice Hang Seng de Hong Kong subieron a 26.139 desde 25.967,98.

Anoche, los tres índices de referencia de Wall Street se fortalecieron juntos. El índice S&P 500 se disparó un 0,58 por ciento gracias a un gran salto en las acciones de tecnología después de reportar sólidos resultados de ganancias y cerrar en 6.738,44.

El Promedio Industrial Dow Jones registró un salto de 144,20 puntos o 0,31 por ciento a 46.734,61. El Nasdaq Composite subió un 0,89 por ciento a 22.941,80 mientras que las acciones de Nvidia, Broadcom, Amazon y Oracle subieron casi un 3 por ciento.