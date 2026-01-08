Las bolsas de valores asiáticas abren de manera diversa debido a la fuerte declaración de Donald Trump que ejerce presión sobre los mercados globales

Yakarta, VIVA – Intercambio Asiático-Pacific abrió con operaciones mixtas el jueves 8 de enero de 2026. Fluctuaciones índice en esta región tras una corrección en la bolsa de valores de Estados Unidos (EE.UU.), Wall Street, debido al aumento de las tensiones geopolíticas y a la fuerte declaración del presidente de los EE.UU. Donald Trump prohibir a los emisores del sector de defensa realizar acciones corporativas.

Trump ‘embargó’ acciones del sector de defensa para distribuir dividendos y llevar a cabo recompras de acciones. Este paso se tomó porque Trump recibió quejas sobre paquetes salariales para ejecutivos y problemas de producción.

También ordenó a las autoridades estadounidenses en Venezuela entregar 50 millones de barriles a Nueva York. Esto de repente generó preocupaciones en el mercado sobre el aumento de la oferta global, lo que provocó que los precios mundiales del petróleo crudo fluctuaran.

El petróleo crudo Brent cayó un 0,51 por ciento a 60,39 dólares por barril a las 7:30 am, hora de Singapur. Mientras tanto, el petróleo crudo estadounidense West Texas Intermediate subió un 0,61 por ciento a 56,33 dólares por barril.

Ilustración del envío de aceite de palma crudo de PTPN IV

Citado de CNBC InternacionalEl índice de referencia de Japón, el Nikkei 225, se debilitó un 0,46 por ciento. El índice Topix cayó un 0,27 por ciento.

En Corea del Sur, el índice Kospi subió un 0,12 por ciento. El índice Kosdaq, que consta de acciones de pequeña capitalización, subió un 0,1 por ciento.

El índice de referencia de Australia, ASX/S&P 200, subió un 0,21 por ciento. Sin embargo, las acciones de BlueScope Steel cayeron un 2,54 por ciento después de que la compañía rechazara una oferta de adquisición por 9.000 millones de dólares del conglomerado australiano SGH y la estadounidense Steel Dynamics.

El índice S&P 500 y el Dow Jones Industrial Average (DJIA) cayeron y pusieron fin a una tendencia positiva de tres días. El índice de referencia de Wall Street se debilitó un 0,3 por ciento, mientras que el índice DJIA se contrajo un 0,9 por ciento.

El Nasdaq Composite subió casi un 0,2 por ciento, en línea con el aumento del 2,4 por ciento de la matriz de Google, Alphabet. El fortalecimiento provocó que la capitalización de mercado de la compañía superara a la de Apple por primera vez desde 2019.