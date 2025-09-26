Las bolsas de plástico se pueden convertir en sensores para agua potable segura

Los investigadores en Indonesia han transformado los desechos plásticos en nanomateriales brillantes capaces de detectar sustancias nocivas en el agua. En el corazón de este avance se encuentran los puntos cuánticos de carbono (CQDS), nano partículas que tienen la capacidad de brillar cuando se exponen a la luz ultravioleta.
Los CQD pueden actuar como sensores que detectan contaminantes a nivel molecular. Hasta ahora, la producción de CQD a menudo ha requerido materias primas caras o tóxicas. Sin embargo, el equipo indonesio usó bolsas de plástico de desechos como punto de partida.
Combinaron la pirólisis modificada con el tratamiento hidrotérmico, y con menos del 7 por ciento de peróxido de hidrógeno, transformaron el polieteno en CQD funcionales en solo 10 horas. El aspecto más llamativo de estos plástico-La CQD derivada es su capacidad para detectar metales, particularmente iones de hierro, en el agua.
