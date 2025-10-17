Las bolsas asiáticas se debilitan presionadas por la fuerte caída de Wall Street debido a la preocupación de los inversores por los efectos de la guerra comercial

Jacarta – Intercambio Asiático-El Pacífico se desplomó en la apertura de operaciones el viernes 17 de octubre de 2025. Siguió la corrección. pérdida en Wall Street debido a las preocupaciones de los inversores sobre el sector bancario y las crecientes tensiones guerra comercial.

La ansiedad está surgiendo entre los inversores, ya que destaca el potencial de un número cada vez mayor. préstamo problemático. Como resultado, crea un riesgo de pérdida para banco y desencadenar una disminución de la confianza de los inversores en el sector bancario.

Los precios de las acciones de los bancos regionales y del banco de inversión Jefferies cayeron al cierre de la noche del jueves 17 de octubre de 2025.

Desde el área regional, los inversores prestarán atención a la empresa de fabricación de chips, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., que anunciará los resultados financieros del tercer trimestre de 2025.

Mientras tanto, Singapur informó que las exportaciones nacionales no petroleras en septiembre de 2025 aumentaron un 6,9 por ciento interanual (interanual). Este resultado contrasta con las expectativas del mercado que predijeron una contracción del 2,1 por ciento y revirtieron una fuerte caída del 11,3 por ciento en agosto de 2025.

Citado de CNBC internacionalEl índice Nikkei 225 cayó un 1 por ciento en las primeras operaciones. El índice Topix también cayó un 0,83 por ciento.

El índice de referencia de Corea del Sur, Kospi, se debilitó un 0,47 por ciento. Mientras tanto, el índice Kosdaq rompió la tendencia y registró una ligera ganancia del 0,15 por ciento.

En Australia, el índice S&P/ASX 200 cayó un 0,6 por ciento. El índice Hang Seng de Hong Kong se redujo de 25.888,51 a 25.862.

Una liquidación provocada por preocupaciones sobre las prácticas crediticias de los bancos regionales influyó en las operaciones nocturnas en Wall Street. El Promedio Industrial Dow Jones cayó 301,07 puntos o casi un 0,7 por ciento a 45.952,24.

El índice S&P 500 cerró con una caída del 0,6 por ciento a 6.629,07. El Nasdaq Composite cayó un 0,5 por ciento a 22.562,54.