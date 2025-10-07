Las bolas de fuego hacen una conmoción en los residentes de Cirebon, la policía desmanteló los hallazgos de un hallazgo sorprendente

Cirebon, Viva – La policía regional de Java Occidental sospecha que la aparición de bolas de fuego brillantes en cielo acompañado por una dura explosión durante la semana de la noche, 5 de octubre de 2025, no meteorito.

Los oficiales de la policía de la ciudad de Cirebon han peinado varios lugares para buscar los cuerpos celestiales mencionados caer Eso. Esto fue revelado por el Jefe de la División de Relaciones Públicas de la Policía Regional de Java Occidental, la comisionada de policía Hendra Rochmawan.

«Como resultado, no hubo cicatrices o rastros de objetos sospechosos de ser meteoritos que cayeron», dijo Hendra el martes 7 de octubre de 2025.

Jefe de Relaciones Públicas de la Policía de Java Occidental, Kombes Pol. Hendra Rochmawan

Curiosamente, en el medio de la búsqueda, la policía en realidad encontró rastros de tierras Caña de azúcar quemado En la aldea de Sigong, distrito de Lemahabang, Regencia de Cirebon, precisamente alrededor de kilómetro 219+800 Palimanan -Kanci Toll Road. Sin embargo, los resultados del examen mostraron que la tierra no fue quemada debido a un meteorito, sino que los agricultores quemaron deliberadamente.

«Se descubrió que la quema de la tierra de caña de azúcar que era conocida deliberadamente por los agricultores el domingo por la noche alrededor de las 19:00 WIB», dijo.

El incendio en la tierra se extinguió inmediatamente poco después del incidente. La policía también aseguró que no hubiera signos de cuerpos celestes que caen en la jurisdicción de la policía de Cirebon.

«Hasta ahora, no se encuentra ningún objeto que caiga en la jurisdicción de la policía de Cirebon. Los oficiales continúan patrullando y brindando una sensación de seguridad a la comunidad», dijo Hendra.