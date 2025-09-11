Las barreras rotas deben repararse sin demora







Un hombre con discapacidad visual de 70 años supuestamente se ahogó después de caer en el estanque de lo de lodo en el estanque Nalasopara Este alrededor de las 8 am del martes. El ciudadano mayor se basó en su palo para caminar por el área del estanque. El día del incidente, fue a caminar regularmente y accidentalmente cayó al cuerpo del agua debido a la ausencia de cercas protectivas, lo que llevó a su ahogamiento. Los lugareños dijeron que una vez había habido una cerca protectora alrededor del estanque, pero había sido dañado y dejado sin reparar durante mucho tiempo.

Las cercas y las barreras deben repararse de inmediato si se dividen o si se produce algún espacio en el límite por algún motivo. Obviamente, un perímetro debe haberse erigido por alguna razón, para mantener a las personas fuera o por alguna otra razón, porque se desvía cerca de un cuerpo de agua o algo que está cercado puede ser peligroso. Cualquier tipo de brecha o incluso rotura necesita atención y acción rápida.

Si bien esta es una de esas instancias, hemos sido testigos de numerosos sitios en la ciudad donde una frontera ha sido violada deliberadamente, colapsado parcialmente o se eliminan las listones para que las personas se deslicen, ya que puede ser un atajo. Entonces, sigue siendo así durante meses, si no años. A veces, es el status quo a pesar de ser marcado por los lugareños. A veces, se realiza algún tipo de intento improvisado para enchufar cavidades con palos o tablas endeble hasta que se realicen reparaciones permanentes.

Necesitamos velocidad porque dejar algo destinado a estar abierto es peligroso y puede ser mortal. Deje que las autoridades presten atención y actúen por las preocupaciones cuando se indiquen, en lugar de ser despectivos o postergar, pasar el dinero o citar otras razones para la demora. Señales de advertencia temporales sobre piezas rotas/faltantes de infraestructura en el sitio también puede ayudar. La seguridad significa perímetros totales, de buena calidad que funcionan para el propósito que se han establecido.





