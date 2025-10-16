Las bandas sonoras de ‘Conclave’ y ‘The Brutalist’ ganan en los World Soundtrack Awards

El compositor alemán Volker Bertelmann fue nombrado Compositor de Cine del Año en el prestigioso Festival de Cine de Gante Premios mundiales de bandas sonoras el miércoles por su trabajo en “Conclave” de Edward Berger y “The Amateur” de James Hawes. Esta es la segunda vez que Bertelmann gana el premio, ya que lo consiguió hace apenas dos años por sus partituras para “War Sailor”, “Memory of Water” y su música ganadora del Oscar por “All Quiet on the Western Front”.

Bertelmann no pudo asistir a la ceremonia, pero envió un mensaje en vídeo agradeciendo tanto a Berger como a Hawes por «darme la oportunidad de experimentar». «Reconozco que es muy agradable tener directores que te dejan hacer lo tuyo cuando puedes ampliar los límites y experimentar un poco más. Es un proceso colaborativo, pero al final tienes que encontrar tu voz».

El compositor británico Daniel Blumberg, ganador del Oscar a la mejor banda sonora original de este año por su trabajo en ““El brutalista«, ganó el premio Descubrimiento del Año. También se entregaron varios otros premios en la ceremonia, que estuvo intercalada con un concierto de la Filarmónica de Bruselas, dirigido por Dirk Brossé. Theodore Shapiro ganó el premio al Compositor de Televisión del Año por su trabajo en «Severance», y Clément Ducol, Camille y Jacques Audiard fueron otros de los que repitieron sus hazañas en el Oscar al ganar el premio a la mejor canción original por «El Mal» de “Emilia Pérez”.

Shapiro agradeció a “Severance” al aceptar su premio. «Quiero agradecer trabajar en un programa que es tan increíblemente generoso en el espacio que permite que la música tenga una voz y un carácter real en el programa. No todos los proyectos le dan a la música ese tipo de espacio, así que quiero agradecer a Ben Stiller por su visión del lenguaje que iba a usar este programa. Estoy agradecido de tenerlo como amigo».

Este año se celebra una histórica edición número 25 de los World Soundtrack Awards. El evento se originó en Bélgica Festival de Cine de Ganteque inteligentemente se dio cuenta de que necesitaba diferenciarse de festivales de cine similares en los años 1980. El enfoque del festival en la música de cine finalmente se instaló en los World Soundtrack Awards y su organización matriz, la World Soundtrack Academy, en 2001.

El aniversario pedía “celebraciones únicas”, y la WSA decidió honrar a dos “leyendas absolutas del juego”: Philip Glass (“The Hours”) y Michael Nyman (“The Piano”). El dúo recibió los premios Lifetime Achievement Awards y será homenajeado aún más en el festival con un concierto especial titulado “Minimalismo en movimiento: Glass, Nyman and Beyond” el jueves. Su música se interpretará en vivo junto con el trabajo de los minimalistas contemporáneos Emilie Levienaise-Farrouch (“All Of Us Strangers”) y Martin Phipps (“Napoleon”).

La WSA también destacó a dos invitados de honor: Debbie Wiseman y AR Rahman. Wiseman es una de las compositoras británicas y televisivas más prolíficas de su tiempo, con obras que incluyen “Tom & Viv” y “To Olivia and Wilde”. Mientras tanto, Rahman ha ganado dos premios Oscar y es “posiblemente el compositor indio más importante para la pantalla que trabaja en la actualidad”. Tiene numerosos créditos en Bollywood y ganó el Oscar por su trabajo en “Slumdog Millionaire” de Danny Boyle.

El compositor de “Bugonia”, Jerskin Fendrix, regresó a Gante después de hacer historia en los premios de 2024, convirtiéndose en la primera persona en ganar el premio al Compositor de Cine del Año y el Premio al Descubrimiento del Año por su trabajo en “Poor Things” de Yorgos Lanthimos. Hablando desde el escenario antes de que su premiada música fuera tocada en vivo, Jerskin, quien también compuso la música de “Kinds of Kindness” de Lanthimos, dijo que se encuentra en un punto en el que “no tiene otra opción” que continuar colaborando con el director griego.

“Escribía canciones antes de empezar a trabajar con Yorgos”, recordó sobre el comienzo de su colaboración. «Hasta cierto punto, escribir canciones puede ser muy egocéntrico, y cuando escribes para algo como ‘Poor Things’, tienes que borrarte del escritorio. Al hacer estas partituras con Yorgos, creo que gané una buena cantidad de empatía artística. Ha sido muy, muy útil. Él es un gran apoyo. Me siento muy afortunado, en general».

Premios World Soundtrack Awards 2025, cortesía de WSA

Para conmemorar el 25º aniversario, la WSA lanzó un álbum triple que incluye: “Debbie Wiseman: Music for Film and Television”, que incluye grabaciones de estudio completamente nuevas del compositor británico detrás de “Edie” y “Tom and Viv”; “Craig Armstrong: Music For Film”, una reedición ampliada del primer álbum lanzado por el festival en 2007; y “World Soundtrack Awards – Celebración del 25 aniversario”, un set de vinilo de edición limitada que reúne más de dos décadas de historia de la WSA y presenta grabaciones en vivo de actuaciones memorables en vivo y en estudio en el festival.

Lista completa de ganadores a continuación:

Compositor de cine del año:

Volker Bertelmann – “Cónclave”, “El aficionado”

Compositor de Televisión del Año:

Theodore Shapiro – “Indemnización” (temporada 2)

Mejor Canción Original:

“El Mal” de “Emilia Pérez” – escrita por Clément Ducol, Camille y Jacques Audiard; interpretada por Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón

Descubrimiento del año:

Daniel Blumberg – “El brutalista”

Premio a la Elección del Público:

Laetitia Pansanel-Garric – “Cristo Hola”

Premio a la música de juegos:

Lorien Testard – “Clair Obscur: Expedición 33”

Compositor de cine belga del año (Desarrollado por Sabam):

Ruben De Gheselle – “Corazones jóvenes”, “Hubo, no hubo”

Premio a la mejor composición original de un joven compositor (impulsado por Vienna Synchron Stage):

Bongseop Kim

Premio a la trayectoria:

Philip Glass y Michael Nyman