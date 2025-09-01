Las babosas de intercambio asiático después de que el tribunal de los Estados Unidos estableciera la política de tarifa recíproca de Trump ilegal de Trump

Yakarta, Viva – Intercambio asiático-Pacífico experimenta corrección en parte del índice en la apertura de la negociación el lunes 1 de septiembre de 2025. La disminución fue desencadenada por las actitudes de los inversores para evaluar los resultados de la decisión corte Apelación federal de los Estados Unidos (EE. UU.) Que establece principalmente tasas de reciprocidad que fue impuesto por el presidente estadounidense Donald Triunfo es ilegal.

El viernes 29 de agosto de 2025, el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal decidió que Trump había excedido su presidencia. Trump ha llevado gravámenes a casi todos los países del mundo como parte del anuncio del «Día de la Liberación» el 2 de abril de 2025.

Además, los inversores examinarán el desarrollo de las relaciones indias y chinas. Los líderes de los dos países acordaron establecer asociaciones de desarrollo y no rivales en la reunión de los bloques de seguridad regionales de dos días de la Organización de Cooperación de Shanghai (SCO).

Los empleados pasan el monitor Monitor el movimiento del índice de precios de acciones compuestas (CSPI) en Plaza Bank Mandiri, Yakarta. (Ilustración fotográfica) Foto : Entre fotos/Aprillio Akbar

Se espera que el presidente chino Xi Jinping pronuncie un discurso en la cumbre. Según los informes, los datos de PMI de fabricación china alcanzaron 49.4 en agosto o un 0.1 por ciento anteriormente anteriormente Bualn con 49.3.

Las acciones chinas también han sido la preocupación de los inversores, especialmente el movimiento de acciones en el Grupo Alibaba después de saltar casi un 13 por ciento en Wall Street en la sesión de negociación del viernes. Las acciones saltan después de una mejor ganancia que una estimación en el trimestre de junio.

Citado de CNBC International, los datos de fabricación de calificación china para agosto se publicarán hoy, lunes 1 de septiembre de 2025. Los economistas estiman que hubo un aumento de 49.7 en comparación con el mes anterior al nivel de 49.5.

En Japón, el índice Nikkei 225 cayó 0.92 por ciento. Mientras tanto, el índice Topix más ancho se abrió plano.

Índice de referencia de Corea del Sur, Kospi, encogido por 0.85 por ciento. Del mismo modo, el índice Kosdaq que consiste en pequeñas acciones de capitalización cayó un 0,74 por ciento.

En el intercambio australiano, el índice de referencia de Australia S & P/ASX 200 cayó un 0,17 por ciento. El contrato de futuros del índice Hong Kong Hong Kong mostró un aumento de 25,077.62 a 25,319.

En Wall Street, las acciones caen porque los datos de inflación muestran que los aumentos de precios siguen siendo un riesgo antes del mes siguiente. El S&P 500, que se basa, está ampliamente cerrado 0.64 por ciento en el nivel de 6,460.26.

El compuesto NASDAQ sumergió 1.15 por ciento a 21,455.55. Mientras tanto, el promedio industrial de Indesk Dow Jones registró una disminución de 92.02 puntos o 0.20 por ciento a 45,544.88.

El mercado estadounidense está cerrado el lunes 1 de septiembre de 2025 debido a los días festivos