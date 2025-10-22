Las autoridades ordenan cortar el suministro eléctrico y de agua al asentamiento rohingya







Las autoridades han ordenado cortar el suministro de electricidad y agua a un presunto asentamiento ilegal de rohingyas tras las quejas de los residentes locales en jammu ciudad, informó la agencia de noticias PTI.

El asentamiento, que consta de numerosas cabañas improvisadas que albergan a rohingyas, está ubicado en un terreno que, según se informa, pertenece a un residente del distrito de Rajouri, según las autoridades.

El tehsildar de Bahu, Jammu, ha ordenado a los departamentos de desarrollo energético e ingeniería de salud pública (PHE) que corten las conexiones de electricidad y agua al asentamiento rohingya cerca del enclave de Nideesh en el área de Channi Rama, informó PTI.

«En este sentido, se le ordena desconectar las conexiones de suministro de electricidad y agua a las parcelas ocupadas ilegalmente por el grupo de rohingyas asentadas cerca del enclave de Nideesh, Channi Rama, Jammu. Por favor, informen de las medidas adoptadas a esta oficina», afirmó el tehsildar en una orden oficial, emitida el 9 de octubre a los ingenieros ejecutivos de PHE y PDD.

El orden sigue un formal queja presentado por el presidente de la Asociación de Bienestar de Residentes del Enclave de Nideesh. La denuncia instaba a las autoridades a desalojar a los ocupantes rohingya, citando preocupaciones sobre la ley y el orden, informó PTI.

Los lugareños también han informado de frecuentes disturbios y disputas que involucran al grupo rohingya, que supuestamente han perturbado la paz en la zona.

«Según el denunciante, los rohingyas suelen enzarzarse en fuertes discusiones y peleas, perturbando la tranquilidad local», se lee en la denuncia.

Sin embargo, un alto funcionario del departamento de PHE aclaró que el conexión de agua no había sido desconectada, tal y como legalmente estaba previsto al propietario de la parcela.

«La conexión no es ilegal. El complot pertenece a un residente de Rajouri, que ha instalado gente allí. El Tehsildar es responsable de tomar medidas contra los colonos ilegales», explicó el funcionario.

Este no es el primer caso de tal acción. En diciembre de 2024, las autoridades ordenaron de manera similar la desconexión de fuerza y suministro de agua a los barrios marginales donde residían refugiados rohingya en Jammu.

Los datos del gobierno revelan que más de 13.700 ciudadanos extranjeros, en su mayoría rohingyas y bangladesíes, están asentados en Jammu y Cachemira. Su número ha aumentado en más de 6.000 entre 2008 y 2016.

En marzo de 2021, un policía La campaña de verificación descubrió que más de 270 rohingyas, entre ellos mujeres y niños, supuestamente vivían ilegalmente en la ciudad de Jammu. Posteriormente fueron trasladados a un centro de detención en la cárcel secundaria de Kathua.

(Con entradas PTI)





