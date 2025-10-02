Las autoridades mexicanas investigan los asesinatos de vigilia de 5 en la comunidad remota







Las autoridades creen que los residentes de una comunidad remota en las montañas del sur MéxicoEl estado de Oaxaca golpeó a cinco personas hasta la muerte y quemó sus cuerpos, dijo el miércoles la oficina del fiscal estatal.

Las autoridades estatales de Oaxaca y la Guardia Nacional llegaron a la comunidad de Llano Amarillo en Santa Maria Texcatitlan el martes, buscando a las cinco personas desaparecidas. Encontraron un vehículo quemado con los restos de cinco personas adentro, dijo la oficina del fiscal del estado de Oaxaca en un comunicado el miércoles.

Creen que los asesinatos ocurrieron el lunes, pero Investigadores forenses todavía estaban trabajando para identificar los restos. La información preliminar sugiere que los cinco habían llegado a la comunidad de montaña a unas 125 millas (200 km) de la capital estatal el lunes para recaudar un préstamo de alto interés de una mujer, dijo la oficina del fiscal.

Tales asesinatos de vigilantes ocurren de vez en cuando en México, especialmente en áreas remotas donde hay poca presencia del gobierno. En marzo, una mafia mató y quemó a un hombre que trabajaba como payaso después de que fue acusado de abusar de un niño en otra ciudad de Oaxacan. El año pasado, una mafia mató a una mujer acusada de participación en el secuestro y asesinato de una niña en Taxco, Guerrero.

Un informe de 2019, `el más reciente disponible`, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del gobierno gubernamental dijo que tales asesinatos eran la expresión más grave de la desconfianza de las personas a las autoridades y la omnipresencia de la impunidad. El estudio contó 271 asesinatos de vigilantes en 2018.

