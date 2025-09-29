Las autoridades de la ciudad también deben operar con empatía







La demolición del Puente Elphinstoneque comenzó el 12 de septiembre, ya ha arrojado el tráfico al desarreglar. Pero en medio del caos, ha surgido otra crisis, dijo un informe en este documento. Algunos de los 19 edificios alrededor del puente ahora han recibido avisos oficiales de Mhada, lo que les ordenó que realicen reparaciones urgentes.

Los residentes afirman que el aviso, fechado el 9 de septiembre, en realidad se entregó solo el 16 de septiembre, casi una semana después de que comenzó la demolición.

Los residentes declararon que los avisos retrasados ​​se han agregado a la ansiedad. Están luchando no solo con la incertidumbre de la rehabilitación sino también con el polvo, los escombros y el ruido incesante de la demolición.

Es desconcertante que se haya entregado un aviso para las reparaciones cuando el puente en sí está siendo demolido. El trabajo afecta a todas las estructuras en las cercanías. Como se ha citado un local en nuestro informe que el aviso nos ha pedido que realicemos reparaciones urgentes, ¿cómo es posible cuando toda el área está bajo demolición? Primero, necesitamos claridad sobre rehabilitación y seguridad; Solo entonces se pueden considerar las reparaciones.

Imagine la ansiedad nacida de la incertidumbre y el miedo cuando se está construyendo un proyecto tan gigantesco en el vecindario y no hay claridad con referencia a dónde se supone que estos residentes deben moverse o qué debe ser de ellos. Las vidas se volcarán pero, sin embargo, no hay claridad.

Esto es espantoso por decir lo menos. Los lugareños necesitan un plan escrito y una claridad sobre su presente y futuro. En una ciudad, donde el alojamiento es más desafiante y estresante, las personas no pueden simplemente quedarse en la oscuridad, y si eso no es suficiente, obtenga avisos para agravar un escenario aterrador.





Fuente