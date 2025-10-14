Las autoridades de Delhi-NCR ordenaron introducir restricciones a medida que aumenta la contaminación







El panel de calidad del aire del Centro ordenó el martes a las autoridades en Delhi y la Región de la Capital Nacional contigua para hacer cumplir las medidas bajo la Etapa I del Plan de Acción de Respuesta Graduada (GRAP) con efecto inmediato a medida que los niveles de contaminación descendieran a la categoría de «pobres».

La Comisión para la Gestión de la Calidad del Aire (CAQM) dijo que el índice de calidad del aire en Delhi se registró el lunes en 211 y es probable que se mantenga en el rango «pobre» en los próximos días, según las previsiones del Departamento Meteorológico de la India y el Instituto Indio de Meteorología Tropical.

En la Etapa I, las agencias deben intensificar la limpieza y el riego de las carreteras para controlar el polvo, hacer cumplir las prohibiciones de quema de desechos a cielo abierto, garantizar el manejo adecuado de los escombros de la construcción y promover transporte público.

El panel dijo que continuaría monitoreando la situación y tomaría más decisiones basadas en los cambios en la calidad del aire y las condiciones climáticas.

En los inviernos, Delhi frecuentemente aplica medidas bajo GRAP, que clasifica la calidad del aire en cuatro etapas: Etapa I (Mala) con AQI entre 201 y 300, Etapa II (Muy Mala) entre 301 y 400, Etapa III (Severa) entre 401 y 450, y Etapa IV (Severo Plus) para AQI por encima de 450.

Las condiciones meteorológicas desfavorables, combinadas con las emisiones de vehículos, la quema de paja de arroz, petardos y otras fuentes de contaminación locales, contribuyen a niveles peligrosos de calidad del aire en Delhi-NCR durante los inviernos.

Los médicos dicen que respirar el aire contaminado de Delhi equivale a los efectos nocivos de fumar aproximadamente 10 cigarrillos al día.

La exposición prolongada a altos niveles de contaminación puede causar o exacerbar problemas respiratorios como asmabronquitis y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y aumentan drásticamente el riesgo de enfermedad cardiovascular.

