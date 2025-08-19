Las armas son un éxito. Teatros de películas ahora Brace para Boquilla Box

Cada agosto, Alamo Drafthouse se prepara para una desaceleración de finales de verano.

«Bromeamos que los negocios de los días de semana se suavizan porque los padres tienen que pensar en comprar a sus hijos una nueva mochila», dice el director de ingresos de la cadena de teatro, Mike Sherrill.

Los estudios deben tener el mismo pensamiento porque el calendario desde agosto hasta principios de octubre siempre es escaso, al menos en comparación con el exceso de nuevas ofertas en junio y julio.

«No hay una campaña gigantesca en las próximas seis semanas», dice Sherrill. «Pero es nuestro trabajo recordarle a la gente que solo porque ‘Avatar 3’ no sale hasta que diciembre no significa que no haya grandes películas antes».

En el papel, los negocios en las próximas semanas se ve sombrío. Pero antes de que alguien los escriba, vale la pena recordar que este año ha sido definido por las normas de taquilla alteradas. Pocos predijeron que el «Superman» de DC ($ 595 millones) superaría a «The Fantastic Four: First Pass» ($ 468 millones) de Marvel o que «Jurassic World Rebirth» ($ 828 millones) los eclipsaría a ambos. Mientras tanto, los «pecadores» de Ryan Coogler y de Zach Cregger «Arma«, Dos películas de terror clasificadas por R originales, fueron golpes inesperados, lo que indica que el público también se arriesgará a nuevas ideas de directores emocionantes. ¿Podría ser incorrecto la sabiduría convencional sobre los días de perro del verano?

El período rutinariamente tranquilo ha presentado golpes durmientes antes; «Armas» ($ 148 millones hasta la fecha) se perfila como el salvador de este agosto. Sin embargo, es posible que la película no tenga mucha ayuda para aumentar la taquilla de los lanzamientos restantes del mes, Ethan Coen «Honey Don’t!», Protagonizada por Margaret Qualley como una detective de pueblos pequeños; El thriller criminal de Darren Aronofsky «atrapó robando» con Austin Butler y Zoe Kravitz; y la sátira liderada por Benedict Cumberbatch y Olivia Coleman «The Roses».

«Nadie espera nada de las últimas dos semanas de agosto», dice Chris Randleman, director de ingresos de Circuit Flix Brewhouse, con sede en Texas.

Entonces, la sobrenatural «The Conjuring: Last Rites», la quinta entrega de la serie de larga duración, podría beneficiarse de la demanda acumulada. Esa película debutará el 5 de septiembre junto con «Hamilton», una grabación del Smash de Broadway que ha estado disponible para ver en Disney+ desde 2020. Entonces Hollywood espera fuerza en los números. Nueve películas se abrirán antes de que termine septiembre, incluida la adaptación distópica de Lionsgate, Stephen King, «The Long Walk», el anime de Sony «Demon Slayer: Infinity Castle», «Downton Abbey: The Grand Finale, The Jordan Propoduced Sports Thriller» Him «y Paul Thomas Thomas Thomas Anderson Anderson Anderson Millions Budgeted» One Battle After otro «, Star de Leonardo.

«Nada parece que será grande, pero el volumen contrarrestará eso», dice Randleman.

La secuela de ciencia ficción de Disney «Tron: Ares» se abre el 10 de octubre y parece ser la próxima mejor esperanza de la industria para un éxito de taquilla de cuatro cuadrantes. Pero la asistencia no se recuperará en serio hasta la adaptación de videojuegos «Mortal Kombat II», la aventura extraterrestre dirigida por Elle Fanning «Predator: Badlands», Thriller de atracos «Ahora me ves: ahora no», «Wicked: For Good» y «Zootopia 2» comienzan a avanzar a los correos a fines de octubre y noviembre.

En los años directamente después de Covid, un tramo tan árido hundiría el negocio en la desesperación. Ahora, sin embargo, los analistas no están preocupados por los operadores de cine que sufren de la temporada de la temporada posterior a los popcornios.

«Hemos pasado la pandemia, y los propietarios de teatro lo han hecho lo suficientemente bien con sus balances», dice Eric Wold, analista de valores capitales de Texas. «Pueden resistir una pausa a corto plazo».

Después de un invierno brutalmente lento (los fallas incluyeron «Blancanieves» y «The Alto Knights» de Robert de Niro) y una primavera sorprendentemente robusta (gracias a «pecadores» y «una película de Minecraft»), los expertos describen el importante tramo de verano como constante. Los ingresos no alcanzarán el hito esperado de $ 4 mil millones, y «Lilo & Stitch» de Disney ha sido el único lanzamiento para alcanzar los $ 1 mil millones. Pero hubo otros puntos brillantes, como «F1: The Movie» ($ 590 millones) y «Cómo entrenar a su dragón» ($ 625 millones).

«En comparación con el terrible sentido de la nube negro que la gente tenía a principios de este año, Summer fue un recordatorio de que mientras los estudios hagan buenas versiones de la película correcta, el público irá a verlo», dice el jefe del estudio de Lionsgate, Adam Fogelson.

En este punto, la taquilla general está 6.4% por delante de 2024 pero 23% detrás de 2019, el último año pre-pandemia, según ComScore. Las ganancias anuales recientes se atribuyen principalmente al aumento de los precios de las entradas y a la popularidad de los formatos grandes premium en lugar de aumentar los niveles de asistencia.

Como menos personas van al cine, las cadenas como los teatros de AMC están experimentando con formas de aumentar los ingresos. El circuito más grande del mundo anunció el 50% de descuento en boletos los miércoles además de los martes. AMC también ha aumentado en silencio los precios en $ 1 a $ 1.50 en ciertos ubicaciones en otros días. En cuanto a los descuentos, el veredicto es confuso sobre si atraerán a nuevos clientes.

«¿Estás agregando clientes que no habrían ido en absoluto?» Wold pregunta. «¿O estás cambiando a alguien del fin de semana de apertura a un miércoles porque es más barato?»