Las armas alcanzan $ 200 millones, los materialistas llegan a $ 85 millones

«Arma«Está cruzando inminentemente la marca de $ 200 millones en la taquilla mundial con la venta de entradas para la película de terror clasificada por R en $ 199.4 millones hasta la fecha.

Durante el fin de semana, «Armas» recaudó $ 13.2 millones de 74 mercados en el extranjero, lo que aumenta su cuenta internacional a $ 83 millones después de tres fines de semana de lanzamiento. Fuera de los EE. UU., Donde «armas» ha recaudado $ 115.9 millones, los principales territorios incluyen el Reino Unido ($ 11 millones), México ($ 7.5 millones) y Francia ($ 5.6 millones). Estas son figuras impresionantes para una película de terror original, especialmente una que cuesta a sus patrocinadores en Warner Bros. solo $ 38 millones para producir.

Aunque los operadores de cine se están preparando para los días del perro del verano, otros dos éxitos de taquilla de Warner Bros. simplemente obtuvieron hitos de taquilla aún más grandes. «Superman» y «F1: The Movie» superaron cada uno $ 600 millones a nivel mundial durante el fin de semana, dos de solo seis lanzamientos de Hollywood para lograr ese punto de referencia en 2025.

«Superman», que ha sido un mayor empate en América del Norte, ha ganado $ 604.5 millones después de siete semanas de lanzamiento, incluidos $ 347 millones a nivel nacional. «F1», que ha exhibido un poder de permanencia especialmente impresionante a nivel internacional, ha generado $ 603.4 millones después de nueve semanas, incluidos $ 417 millones en el extranjero. Lo que es aún más alentador es que ninguna de las películas ingresó a los cines como un éxito garantizado; «Superman» es la primera película de cómics de DC que resuena en mucho tiempo y «F1» es un comités que no es parte de una franquicia cinematográfica existente.

En otra parte de las listas internacionales, la comedia romántica de Celine Song «Materialista«Agregó $ 6.2 millones de 57 territorios durante el fin de semana. Hasta ahora, la película ha recaudado $ 48.6 millones en el extranjero y un considerable $ 85.1 millones a nivel mundial, marcando una de las raras historias de éxito independientes del año. A24 respaldó a los» materialistas «presupuestados de $ 20 millones, que se lanza internacionalmente por Sony. La película liderada por tres estrellas de películas en Dakota Johnson, Pedro, y Cheis Evans, se lanzó internacionalmente por Sony. La película, dirigida por tres estrellas de películas en Dakota Johnson, y Cheis Evans, y critica a Sony, y se lanzó internacionalmente, liderado por tres estrellas de la película en Dakota Johnson, y critionan a los New Evans, y se lanzan internacionalmente, y criamos a Sony, liderados por tres estrellas de la película en Dakota Johnson, y critionan a los Newote, y se lanzan internacionalmente a los Newota, y se lanzan a Sony. Matchmaker de la ciudad de York que se encuentra en un triángulo amoroso con un pretendiente rico y su ex novio inspirado. Algunos debates en línea intensosDarle a la película impresionante poder de permanencia en los Estados Unidos mientras ayuda a la película a resonar también en el extranjero.