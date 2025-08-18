Las animadoras de los Dallas Cowboys se renovaron para la temporada 3

El Animadoras de los Dallas Cowboys Volverá en Netflix para una tercera temporada de su peinografía exclusiva, patadas altas y divisiones de salto, que debutarán en 2026.

Dirigida por el ganador del Emmy Greg Whiteley («Cheer», «Last Chance U»), «Los novios de los Estados Unidos: las animadoras de los Dallas Cowboys» sigue a los bailarines de audiciones a su agotador campamento de entrenamiento y durante toda la temporada de la NFL. La producción en la temporada 3 está actualmente en marcha y los nuevos episodios se centran en el recién formado equipo 2025-26, dirigido por el director senior Kelli Finglass y la coreógrafa principal Judy Trammell, mientras se preparan para la temporada de la NFL para comenzar el próximo mes.

«El mundo de DCC es una vergüenza de riquezas cuando se trata de historias que se cuentan», dijo Whiteley, cuyas cámaras capturan cada momento sin filtrar. «Estoy agradecido de que nuestra tripulación tenga otra temporada para seguir diciéndoles».

Charlotte Jones, directora de marca y copropietaria de los Dallas Cowboys, compartió un sentimiento similar con Variedad En el estreno de las otras docuserías de Netflix del equipo de fútbol, «America’s Team: The Gambler y sus Cowboys», la semana pasada. (La serie se lanza el martes).

«Estoy muy orgulloso de ese programa, porque para siempre, he querido que todos vean lo difícil que es ser animador y cuál es su viaje», dijo Jones. «Siempre vemos los viajes de los jugadores, y animamos eso y compadecemos con el compromiso de llegar allí, pero nunca hemos brillado a esas mujeres. Cada una de ellas tiene una historia de por qué están allí y cómo llegaron allí».