Las alteraciones de la electricidad en Papua se pueden sentir hasta que Yakarta, PLN IP hace esto

Yakarta, Viva – PLN Indonesia Signs dos cooperación operativa y de mantenimiento generador De Papuasia. Esta colaboración se confirma es el compromiso de la compañía para fortalecer su papel estratégico en el apoyo a la confiabilidad de la oferta. electricidad En el este de Indonesia.

Director Gerente de PLN Indonesia Power, Benaldus Sudarmanta, enfatizó que PLN IP continuará estando presente en un esfuerzo por igualar la energía nacional. Esta cooperación incluye la entrega de operaciones y mantenimiento (O&M) PLTMG BIAK-1 15 MW y la firma del acuerdo de O&M Holtekamp Performance 50 MW.

«Nuestra tarea no es solo para mantener el suministro de electricidad, sino también para llevar a cabo el mandato de la Constitución: garantizar que toda la comunidad, incluso en Papua, obtenga acceso de energía confiable y sostenible. Esta colaboración es una forma tangible de PLN IP para estar presente para Indonesia», dijo Benaldus, citada de su declaración, viernes 8 de agosto de 2025.

En la primera actividad, la entrega de la gerencia BIAK-1 PLTMG (15 MW) se llevó a cabo a PLN IP, presenciada por el Director de Operaciones de PLN IP, Purnomo y GM Pln Uiw Papua y West Papua, Diksi Erfani Umar, y representantes de Pt Wijaya Karya Consorcium.

Entregue PLTMG BIAK 1 a PLN IP.

PLTMG fue elegido como una solución energética en las islas como Papua debido a su alta eficiencia, una forma concisa y bajas emisiones.

«PLTMG es ideal para regiones como Papua que tiene una amplia distribución geográfica y un pequeño sistema eléctrico. Esto respalda las transiciones de energía, al tiempo que proporciona servicios rápidos y flexibles para la comunidad», explicó Purnomo.

Además, el Holtekamp PLTU, que ha estado operando desde 2016, ahora está ingresando la fase de contrato basada en el desempeño y está experimentando innovación técnica en forma de modificación de la cadena de rejilla para la eficiencia y el aumento de la confiabilidad.

«Las innovaciones que hemos implementado con éxito en la unidad Sanggau ahora se replican en Holtekamp. Estamos comprometidos a apoyar el sistema eléctrico de Papua para que sea más confiable», explicó Hanafi.

Papua tiene una alta complejidad en su sistema eléctrico, dividido en 8 grandes sistemas y alrededor de 300 pequeños sistemas. Según GM PLN UIW Papua y West Papua, Diksi Erfani Umar, alrededor de un tercio de la gente de Papua todavía no obtuvo acceso a la electricidad.

«Aunque la capacidad es pequeña, la interrupción en el sistema Papua puede tener un gran impacto e inmediatamente se siente en Yakarta. Por lo tanto, creemos que PLN IP puede mantener la confiabilidad y mejorar el rendimiento del sistema aquí», dijo Diksi.

PLN Indonesia Power tiene una función de monitoreo de la planta de energía, a saber, el Centro de optimización de confiabilidad y eficiencia (REOC), el suministro de electricidad durante el momento de Ramadan e Idulfitri 1446 h se monitoreó las 24 horas.

También mencionó que la planta de energía como Holtekamp debe ser una columna vertebral del sistema eléctrico de Papua, y se espera que esta cooperación sea un motor para mejorar el bienestar de la comunidad.

«Papua nos necesita. Esto no es solo un contrato comercial, sino un campo de servicio para ayudar a las personas a abrir el acceso a la electricidad, la educación y la economía para nuestros hermanos y hermanas en el este de Indonesia», agregó Dicsi.

La potencia de PLN Indonesia continúa expandiendo su papel en la región oriental como parte de un esfuerzo por lograr una relación de electrificación del 100 por ciento. Esta colaboración es una prueba clara de la sinergia entre la suministro y la participación en el apoyo de la agenda estratégica nacional.

«Estamos presentes en Papua no solo para operar la planta, sino para garantizar que la electricidad sea una fuerza impulsora para la civilización y el bienestar. Esta es una forma de nuestra responsabilidad por el país», concluyó Benaldus Sudarmanta.