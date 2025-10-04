Las águilas obtienen excelentes noticias sobre el trío de inicio clave antes de la semana 5

El Filadelfia Eagles se dirigen a otro juego difícil en la Semana 5, esta vez contra el 2-2 Broncos de Denver que buscan superar .500 después de una victoria dominante de 28-3 contra el Bengals de Cincinnati el lunes por la noche.

Este no es el primer juego difícil que han enfrentado esta temporada hasta ahora, después de haber sido puesto a prueba contra el Rams de Los Ángelesel Tampa Bay Buccaneers y los reinantes tres veces campeones de la AFC, el Jefes de Kansas City Ya para comenzar la campaña 2025.

La preocupación disminuyó sobre las lesiones de Key Trio

Sin embargo, las cosas se verán un poco más optimistas esta semana, ya que el equipo ha recibido fuertes noticias de lesiones en tres titulares clave: tackle defensivo Jalen Carterala cerrada Dallas va y tackle derecho, Carril Johnson.

Los tres estaban limitados en la práctica el miércoles, y Goedert también estuvo limitado el jueves. Sin embargo, ven Informe de lesiones del viernesSegún el sitio oficial del equipo, parece que ninguno de ellos ha sido incluido como cuestionable, y todos comenzarán este domingo contra Denver.

Tanto Carter como Johnson sufrieron lesiones en los hombros en la victoria contra Tampa Bay la semana pasada. Johnson no logró regresar al juego, Whist Carter regresó tarde a la alineación.

Goedert, por otro lado, recogió una lesión en la rodilla a mitad de semana, apareciendo el miércoles cuando no practicó. Aparentemente, las cosas han mejorado en los últimos días, y la antigua selección de la segunda ronda parece ser el hombre principal en el ala cerrada, y con suerte alentar el desarrollo continuo del juego de pases vacilante en Filadelfia.

¿Cómo se verán los Eagles en la Semana 5?

Sin los jugadores en el informe de lesiones que figuran como cuestionable, dudoso o afuera, las cosas ciertamente se ven bien para un equipo de Filadelfia que ha logrado mantenerse muy saludable desde el comienzo de su campaña Super Bowl ganador del Super Bowl.

El juego aéreo fue una vez más un problema en la semana 4 contra los Bucs, en particular en la segunda mitad, donde el mariscal de campo, Jalen duele Fui 0-8 cuando el equipo logró defenderse de un regreso insurgente de Tampa Bay para escapar con la victoria.

Pero con todos sus jugadores clave y saludables, incluido Johnson, que se perdió muchas de las últimas etapas del juego el fin de semana pasado, las cosas deberían estar en su lugar para el Águilas desempeñar bien el domingo contra el Broncos.

Eso no quiere decir que todos estén felices y se sientan bien en la ciudad del amor fraternal. Tercer año corredor de borde, Nolan Smithterminó en la reserva lesionada a principios de esta temporada con una lesión de tríceps sufridas contra el Ramasvolver a agravar el mismo problema que surgió originalmente durante el Super Bowl LIX, donde el Águilas venció a los Chiefs 40-22.

Ex selección de tercera ronda y apoyador interno, Seré DeanTambién ha pasado tiempo en IR para abrir la temporada, ya que continúa recuperándose de un tendón de rótula desgarrado sufrido contra Green Bay en los playoffs en enero, aunque su ventana de 21 días para regresar a la lista activa se activó el miércoles.