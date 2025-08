Las águilas hacen un intercambio sorpresa por los Raiders CB Jakorian Bennett

El Filadelfia Eagles Y el gerente general Howie Roseman no ha terminado de llevar y tratando esta temporada baja.

Los Eagles hicieron un intercambio sorpresa el 4 de agosto, enviando un liniero defensivo Thomas Booker IV hacia Las Vegas Raiders A cambio de esquinero y selección de cuarta ronda de 2023 (No. 104 en general) Jakorian Bennett.

«Comercio: los Raiders están enviando a CB Jakorian Bennett a las Águilas a cambio de DT Thomas Booker IV, según fuentes», Adam Schefter de ESPN Escribió en su cuenta oficial X.

Bennett Comenzó 11 juegos en las últimas 2 temporadas Para los Raiders, incluidos los juegos de carrera 7 en 2024, cuando tuvo 26 tacleadas y una desviación de un pase de su carrera.

«¿Por qué se siente como si los Eagles acaban de encontrar otra gema»? X usuario Michael Rodnick escribió en su cuenta oficial. «Su historial ha sido (emoji de fuego)».

Booker fue una selección de quinta ronda de la Houston Texans en 2022, pero fue liberado durante los cortes finales de la lista en 2023.

Pasó las últimas 2 temporadas con las Águilas; Estaba en el equipo de práctica en 2023 y jugó los 17 juegos en 2024 con un comienzo, 18 tacleadas, 1.0 saco y 3 tfl En el camino a ganar un Super Bowl.

Bennett ya parece un premio en el comercio

No es difícil ver por qué los Raiders fueron tras Booker, de 6 pies 3 y 310 libras, después de que lanzaron un tackle defensivo de $ 110 millones Christian Wilkins la semana pasada.

Cómo Bennett, que usaba No. 0 con los Raiders, encaja con los Eagles es un poco más complicado.

En el papel, ya parece que Philly puede haber obtenido lo mejor del oficio.

«Raiders CB Jakoriano BennettEl range entre la NFL CBS con más de 450 instantáneas: 18 recientes (3er), 37 objetivos (T10). 176 yardas permitidas (2º), 0 TD permitido (T1ST), 9 PBU (T4th), 62.4 QBR (6to) «,», «,», «,», «,», «,», «,», » X usuario @autumnju escribió el 30 de mayo. «BennettEn silencio se ha convertido en uno de los principales CB de la liga, algunos lo conocen como ‘JB’, pero todos aprenderán a llamarlo agente cero o sub cero «.

Las águilas tienen actualmente Quinyon Mitchell y Fueron Rigo ranurado como comenzando a esquineros fuera, con Cooper Leave En el esquinero de tragamonedas, Mitchell y Dejean fueron titulares en la defensa ganadora del Super Bowl del año pasado.

«Soy alguien que ha querido que las Águilas agregen otro CB, no tanto porque no creía que Ringo pudiera ganar el trabajo, pero porque simplemente no me gustó la profundidad allí en absoluto», X Usuario Chuck Maranan escribió en su cuenta oficial. “Necesitábamos otro cuerpo. Jakoriano Bennett es eso, y muy posiblemente más. Es cierto que no vi mucho el año pasado, pero sé que la palabra en torno a los Raiders era que era sólido y prometedor, ya no encaja en esa defensa. ¡Las cosas se ponen muy interesantes! «

Ringo, Jackson no ha creado la separación

Si bien las Águilas pueden hablar todo lo que quieran sobre cómo se trae a Bennett para crear profundidad en un lugar clave, la verdad es probablemente más en la línea de Ringo y respaldo Adoree Jackson no hacer mucho para separarse en el campamento de entrenamiento hasta este punto.

Ringo, una selección de cuarta ronda en 2023, solo ha comenzado 5 juegos en sus primeras 2 temporadas.

Jackson, una selección de primera ronda de 2017 por el Titanes de Tennesseefirmó un contrato de 1 año y $ 1.75 millones con los Eagles en marzo después de que comenzó 5 juegos para el Gigantes de Nueva York en 2024.