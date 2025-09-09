Las águilas hacen un intercambio audaz por Jaguars RB Tank Bigsby

Durante gran parte de la temporada baja nos hemos preguntado qué Filadelfia Eagles El gerente general Howie Roseman iba a hacer con un cofre de guerra de selecciones de draft acumuladas en los últimos años.

La respuesta ha sido: casi todo lo que quiera.

Roseman’s Wheeling and Dealing se quedó a un ritmo eléctrico después de la victoria de la Semana 1 de Filadelfia sobre la Dallas Cowboyscon los Eagles enviando una selección de quinta ronda de 2025 y una selección de sexta ronda de 2025 al Jaguars de Jacksonville a cambio de un corredor de tercer año Tanque Bigsby.

«Comercio: los jaguares están enviando RB Tanque Bigsby a los Philadelphia Eagles a cambio de 2026 selecciones de quinta y sexta ronda, por fuentes «, Adam Schefter de ESPN escribió el 8 de septiembre.

Bigsby crea una sala de corredores llenos de gente en Filadelfia con el reinante Jugador Ofensivo del Año de la NFL Saquon Barkley, AJ Dillon y Will Shipley ya en la lista.

Bigsby fue un arma muy subestimada y subutilizada la temporada pasada en Jacksonville con 820 yardas de ofensiva total y 7 touchdowns en 16 juegos con solo 1 comienzo mientras juega atrás Travis Etienne.

RB ‘subestimado’ brilló durante los días de la SEC

Bigsby, de 5 pies 11 y 215 libras, fue el estudiante de primer año de la SEC del año en 2020 con 918 yardas de ofensiva total y 5 touchdowns para Auburn. Obtuvo los honores All-SEC cada una de las próximas 2 temporadas, ya que acumuló más de 1,100 yardas de ofensiva cada año y 10 touchdowns tanto en 2021 como en 2022.

Bigsby terminó su carrera universitaria con una impresionante 3,354 yardas de ofensiva total y 25 touchdowns en 3 temporadas antes de dejar la escuela temprano para la NFL. Corrió la carrera de 40 yardas en 4.45 segundos en la NFL Scouting Combine y los Jaguars lo seleccionaron en la tercera ronda (No. 88 en general) en el 2023 Draft de la NFL.

Analista del borrador de la NFL Lance Zierlein En realidad, Bigsby podría brillar en un «dúo dinámico» de campo en la NFL en su evaluación previa al draft.

«Hojebles ha sido una preocupación en el pasado, y podría no ser de mucha ayuda en terceros bajos o equipos especiales», escribió Zierlein en 2023. «Su tamaño, creatividad y rapidez podrían crear una oportunidad para que los equipos emparejen Bigsby con otro para formar un tándem efectivo en un ataque de vínculo de esquema de zona».

Eagles Backfield podría ser objeto móvil

Shipley era efectivo en un papel de respaldo a Barkley Contra los Cowboys con 3 acarreos para 26 yardas, pero se vio obligado a abandonar el juego con una lesión en las costillas; podría no tener razón física para jugar en la Semana 2 contra los Chiefs.

Dillon, un firmante de agente libre, no fue efectivo cuando tuvo la pelota con 3 acarreos para 10 yardas, podría no ser la pelea correcta.

Ingrese a Bigsby, quien podría prosperar en su primera oportunidad jugando para una franquicia competente en la NFL. Los Jaguars tuvieron 13-21 en sus primeras 2 temporadas, incluido un récord de 4-13 en 2024.

«La sala de corredores de los Eagles tiene que ser la mejor de la liga, ¿verdad?» X usuario Malibu escribió en su cuenta oficial después del comercio.

«Para aquellos que no saben … Tanque Bigsby es legítimo » X usuario Rob Hodge escribió. «Solo 24 años … se apresuró para 766 yardas y 7 TD la última temporada. Perfecto RB2 …»

«Tanque Bigsby es un buen corredor legítimo » SB Nation’s Will Rucker escribió en su cuenta oficial. “Howie siempre va a atacar cuando siente que puede obtener valor. Este es tu RB2